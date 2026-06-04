ジャンプ漫画家の先祖は大河ドラマ主人公 題材にした新連載スタートで驚きの声
漫画『花さか天使テンテンくん』などで知られる作者・小栗かずまた氏が4日、NHKが2027年に放送予定の大河ドラマ『逆賊の幕臣』で、主演・松坂桃李が演じる主人公の幕臣・小栗上野介忠順（おぐりこうずけのすけただまさ）が自身の先祖であることを発表した。7月3日発売の『最強ジャンプ』8月号より、先祖を題材にした短期集中連載『小栗忠順物語〜ボクのひいひいおじいちゃん〜』をスタートすると告知すると、ネット上では驚きの声があがっている。
【画像】ジャンプ漫画家が描いた2027年の大河ドラマ主人公・小栗忠順のイラスト
Xでは「【ご報告】来月の最強ジャンプ8月号(7/3発売)より、僕の先祖で来年の大河主人公・小栗上野介忠順の漫画『小栗忠順物語〜ボクのひいひいおじいちゃん〜』を連載する事になりました！おそらく、漫画家が自分の先祖である偉人の伝記漫画を描くのは、世界初かもしれません (大袈裟 笑)」と説明。
内容については「全5回で、監修には小栗忠順研究の第一人者である村上泰賢先生、幕末歴史考証の大家・大石学先生にご協力いただきました。ギャグも交えて読みやすく描いているのでお子さんにもぜひ！大河ドラマ『逆賊の幕臣』放送前の、小栗忠順の入門書としてもお薦めです。
本日発売の最強ジャンプ7月号に、この予告が載っていますので、ぜひチェックしてみてください。先祖の歴史漫画という僕の新たな挑戦を、どうか応援よろしくお願いします！」と呼びかけた。
また、『最強ジャンプ』編集部も公式Xにて「短期集中新連載のお知らせ！最強ジャンプ 8月号より『実の子孫がご先祖様の人生を描く』歴史マンガがスタート マンガを描くのは小栗かずまた先生！そして、小栗先生のご先祖様は…なんと2027年大河ドラマの主人公・小栗忠順(おぐり ただまさ)！今回は主人公のイラストを先行公開」と告知した。
大河ドラマ『逆賊の幕臣』は、幕末史の裏側に迫り、主人公は1827年生まれの幕臣・小栗上野介忠順（おぐりこうずけのすけただまさ）。勝海舟のライバルと言われ、日本初の遣米使節となって新時代の文明を体感し、新しい国のかたちをデザインした江戸幕府の天才だが、明治新政府に「逆賊」とされ、歴史に葬られた。忘れられた歴史の敗者の知られざる活躍を描くスリリングな胸熱エンターテインメントとなる。
まさかの先祖であることを公表、そして先祖を題材にした漫画を描くことにネット上では「ご先祖様が27大河主人公なの初めて知ったんですがすごいタイミングですね！？追い風きてる…！」「ご先祖様の伝記漫画連載おめでとうございます！でも最強ジャンプだけではもったいないです。連載終了後でいいのでジャンププラスなどの他媒体でも載せて欲しいです。単行本化も期待しています」「テンテン君懐かしい笑 作者、小栗上野介の子孫だったのか」などと話題になっている。
Xでは「【ご報告】来月の最強ジャンプ8月号(7/3発売)より、僕の先祖で来年の大河主人公・小栗上野介忠順の漫画『小栗忠順物語〜ボクのひいひいおじいちゃん〜』を連載する事になりました！おそらく、漫画家が自分の先祖である偉人の伝記漫画を描くのは、世界初かもしれません (大袈裟 笑)」と説明。
内容については「全5回で、監修には小栗忠順研究の第一人者である村上泰賢先生、幕末歴史考証の大家・大石学先生にご協力いただきました。ギャグも交えて読みやすく描いているのでお子さんにもぜひ！大河ドラマ『逆賊の幕臣』放送前の、小栗忠順の入門書としてもお薦めです。
本日発売の最強ジャンプ7月号に、この予告が載っていますので、ぜひチェックしてみてください。先祖の歴史漫画という僕の新たな挑戦を、どうか応援よろしくお願いします！」と呼びかけた。
また、『最強ジャンプ』編集部も公式Xにて「短期集中新連載のお知らせ！最強ジャンプ 8月号より『実の子孫がご先祖様の人生を描く』歴史マンガがスタート マンガを描くのは小栗かずまた先生！そして、小栗先生のご先祖様は…なんと2027年大河ドラマの主人公・小栗忠順(おぐり ただまさ)！今回は主人公のイラストを先行公開」と告知した。
大河ドラマ『逆賊の幕臣』は、幕末史の裏側に迫り、主人公は1827年生まれの幕臣・小栗上野介忠順（おぐりこうずけのすけただまさ）。勝海舟のライバルと言われ、日本初の遣米使節となって新時代の文明を体感し、新しい国のかたちをデザインした江戸幕府の天才だが、明治新政府に「逆賊」とされ、歴史に葬られた。忘れられた歴史の敗者の知られざる活躍を描くスリリングな胸熱エンターテインメントとなる。
まさかの先祖であることを公表、そして先祖を題材にした漫画を描くことにネット上では「ご先祖様が27大河主人公なの初めて知ったんですがすごいタイミングですね！？追い風きてる…！」「ご先祖様の伝記漫画連載おめでとうございます！でも最強ジャンプだけではもったいないです。連載終了後でいいのでジャンププラスなどの他媒体でも載せて欲しいです。単行本化も期待しています」「テンテン君懐かしい笑 作者、小栗上野介の子孫だったのか」などと話題になっている。
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