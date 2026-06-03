ReoNa¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAFA Thailand 2026¡×¤Ë½Ð±é¡£ÂåÉ½¶Ê¡Ö¥¬¥¸¥å¥Þ¥ë¡×¤ä¡ÖANIMA¡×´Þ¤à¡¢Á´7¶Ê¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
±âÈþÂçÅç½Ð¿È¤Î¥¢¥Ë¥½¥ó¥·¥ó¥¬¡¼¡¦ReoNa¤¬¡¢2026Ç¯5·î31Æü(Æü)¤Ë¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØAnime Festival Asia Thailand 2026¡Ù¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ØAFA Thailand 2026¡Ù¤Ï¡¢5·î30Æü(ÅÚ)¡¢5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢¥¿¥¤¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó¡¦¥·¥ê¥¥Ã¥È¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
ReoNa¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¡¼¥È¤Ï¡¢¥Á¥§¥ó¥Ð¥í¤Î¶Á¤¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥¤¥ó¥È¥í¤«¤é»Ï¤Þ¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥·¥ã¥É¡¼¥Ï¥¦¥¹¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤Ê¤¤¤Ê¤¤¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¤¥ó¥È¥í¤ËºÜ¤»¤ÆReoNa¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿¥¿¥¤¤Î¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿À¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¥Ô¥¢¥Î¹ÓÈ¨Î¼Ê¿¤Ë¤è¤ë¡¢¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤Î¥Ô¥¢¥Î¥½¥Ê¥¿Âè14ÈÖ¡Ö·î¸÷¡×¤Î¥½¥í±éÁÕ¤«¤éÂ³¤¤¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¡Ø·îÉ± -A piece of blue glass moon-¡Ù¼çÂê²Î¡ÖÀ¸Ì¿Àþ¡×¡£ÀÖ°ì¿§¤ËÀ÷¤á¤é¤ì¤¿¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿ReoNa¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë²ñ¾ì¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£
¡Ö¥µ¥ï¥Ç¥£¡¼¥«¡¼¡ªAFA Thailand¡ªReoNa¤Ç¤¹¡£¡×¤È¥¿¥¤¸ì¤ò¸ò¤¨¤¿°§»¢¤Ë´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤Í¡£¡×¤Î°ì¸À¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¡¼¥¯¥Ê¥¤¥Ä¡ÚóÕÌÀÁ°ÁÕ/PRELUDE TO DAWN¡Û¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡ÖAlive¡×¤¬ÎÏ¶¯¤¯¡¢ÁÔÂç¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£
¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥½¡¼¥É¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥¢¥ê¥·¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤È¤Î½é¤Î¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Öforget-me-not¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤Î¥³¡¼¥é¥¹¤ä¥µ¥Ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂç¹ç¾§¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£Â³¤¯¡ÖÆú¤ÎÈàÊý¤Ë¡×¤Ï¡¢¼ÀÁö´¶°î¤ì¤ë¡Öforget-me-not¡×¤«¤é°ìÊÑ¡¢¥Ô¥¢¥Î°ìËÜ¤Ç¾ð´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤é¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ï¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
ÆóÅÙ¤È²ñ¤¨¤Ê¤¤¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡Ö¥¬¥¸¥å¥Þ¥ë¡ÁHeaven in the Rain¡Á¡×¤¬ÀÚ¤Ê¤¯²Î¤¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¡¢²¹¤«¤¤´¶Æ°¤¬³Î¼Â¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖºÇ¸å¤Ë¤â¤¦°ì¶Ê¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥½¡¼¥É¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥¢¥ê¥·¥¼¡¼¥·¥ç¥ó War of Underworld¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖANIMA¡×¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¤È²ñ¾ì¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£¡Öº²¤Î¿§¤Ï²¿¿§¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Î²Î¤¤½Ð¤·¤«¤é²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏµÞ¾å¾º¡£ËÜÆü°ìÈÖ¤ÎÂç¹ç¾§¤Ï¥¢¥¦¥È¥í¤Þ¤ÇÂ³¤¡¢ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥é¥¤¥Ö¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉ¬¤º¤â¤¦°ìÅÙ²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤ò¹ð¤²¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òµî¤Ã¤¿¸å¤âReoNa¤ò¸Æ¤ÖÀ¼¤ÏÌÄ¤ê»ß¤Þ¤º¡¢ReoNa¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿´î¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ReoNa¤Ï¡¢6·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¿·¶Ê¡ÖCLUTCH!¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2027Ç¯3·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ë¤Æ²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö ¡ØReoNa ONE-MAN Concert 2027 ¡Ö¥Ï¥í¡¼¡¢¥¢¥ó¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡× at¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¡Ù ¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï ¡ÖReoNa Live Tour 2026 De:TOUR-Æ°Ì®-¡×¡¢¡ÖReoNa Concert Tour 2026 De:TOUR -ÀÅÌ®-¡× ¤Î2ËÜ¤Î¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤â¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ¤ò¼Â»ÜÃæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë
¡ÖCLUTCH! (ÆÉ¤ß¡§¥¯¥é¥Ã¥Á)¡×
ÇÛ¿®Æü¡§2026Ç¯6·î8Æü¡Ê·î¡Ë0:00
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://ReoNa.lnk.to/CLUTCH
¢¨6/8(·î)0»þ¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï(¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ê»þº¹¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹)
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
ReoNa ONE-MAN Concert 2027 ¡Ö¥Ï¥í¡¼¡¢¥¢¥ó¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡× at¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM
2027/3/6¡ÊÅÚ¡Ë
ReoNa ONE-MAN Concert 2027¡Ö¥Ï¥í¡¼¡¢¥¢¥ó¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡×at¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM ¡ÁÆ¨¤²¤Æ°©¤ª¤¦¤Í¡Á
2027/3/7¡ÊÆü¡Ë
ReoNa ONE-MAN Concert 2027¡Ö¥Ï¥í¡¼¡¢¥¢¥ó¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡×at¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM ¡Á¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í¤¬¹¥¤¡Á
²ñ¾ì¡§¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ (5/26¡Á6/8)
¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://eplus.jp/reona/
ReoNaÆ°Ì®¡¦ÀÅÌ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
ReoNa Live Tour 2026 De:TOUR-Æ°Ì®-
7/19¡ÊÆü¡ËÂçºåÉÜ¡¦Zepp Namba¡¡OPEN 17:00 / START 18:00
7/20¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÊ¡²¬¸©¡¦DRUM LOGOS¡¡OPEN 17:00 / START 18:00
7/25¡ÊÅÚ¡ËÅìµþÅÔ¡¦Zepp Haneda¡¡OPEN 17:00 / START 18:00
8/8¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¸©¡¦Zepp Nagoya¡¡OPEN 17:00 / START 18:00
8/10¡Ê·î¡ËµÜ¾ë¸©¡¦ÀçÂæ Rensa¡¡OPEN 18:15 / START 19:00
8/21¡Ê¶â¡ËËÌ³¤Æ»¡¦PENNY LANE¡¡OPEN 18:15 / START 19:00
³Æ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ë¤ÆÃêÁª¼õÉÕÃæ
¥¤¡¼¥×¥é¥¹
http://eplus.jp/reona/
¥í¡¼¥Á¥±
http://l-tike.com/reona/
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢
http://w.pia.jp/t/reona/
ReoNa Concert Tour 2026 De:TOUR -ÀÅÌ®-
10/3(ÅÚ) ÀéÍÕ¡¦±º°Â»ÔÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë OPEN 17:00 / START 18:00
10/4(Æü) ÀéÍÕ¡¦±º°Â»ÔÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë OPEN 16:00 / START 17:00
10/20(²Ð) Ê¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ²ñµÄ¾ì OPEN 18:00 / START 19:00
10/24(ÅÚ) Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í¹ñºÝ²ñ´Û OPEN 17:00 / START 18:00
10/29(ÌÚ) Åìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA OPEN 17:30 / START 18:30
11/23 (·î¡¦½Ë) µÜ¾ë¡¦¥È¡¼¥¯¥Í¥Ã¥È¥Û¡¼¥ëÀçÂæ¡ÊÀçÂæ»ÔÌ±²ñ´Û¡ËÂç¥Û¡¼¥ë 17:00 / START 18:00
12/5(ÅÚ) °¦ÃÎ¡¦NitteraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë 17:00 / START 18:00
12/10(ÌÚ) ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ»Ô¶µ°éÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë¡¡18:00 / START 19:00
SPICEÀè¹Ô¼õÉÕ¡¡(5/26¡Á6/21)
¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://eplus.jp/reona/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ReoNa¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://www.reona-reona.com/