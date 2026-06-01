「ロッテ４−２阪神」（３１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

阪神は九回に満塁のチャンスを作りながら、あと１本が出ずに連勝が止まった。首位陥落の敗戦にも、プロ初の５番起用となったドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝が、自身６試合ぶりとなる２安打に加えてプロ初盗塁をマーク。２日からの甲子園６連戦（西武、楽天）でも輝きを放つ。

ドラ１の成長は誰もじゃまできない。猛虎のクリーンアップとして迎えた一戦。惜敗の中、プロ初の５番に座った立石が確かな存在感を示した。

まずは同点の四回だ。２死から助っ人左腕・ロングの初球１５０キロを中前にはじき返し、２試合ぶりの安打をマークした。さらに続く高寺に対する初球でスタート。「２アウトだったので、自信を持って行きました」。際どいタイミングだったが、わずかに早く黄金ルーキーの右足が二塁へと到達。ロッテ・サブロー監督がリクエストを要求してリプレー検証が行われたが、判定通りとなりプロ初盗塁を記録した。

２点を追った九回には粘りの攻撃を演出した。１死から守護神・横山の１５２キロ直球を捉え、三遊間への当たりで全力疾走。内野安打をもぎとると、そこから２死満塁と一打逆転の好機を呼び込んだ。あと１本が出ず同一カード３連勝は逃したが、虎の主軸として見せた“ただでは終わらない”という姿勢。「やっぱり全力で走ったり、そういうところで貢献できると思うので、そこは続けようと思います」。学生時代から一番大事にしてきた「野球選手として当然のこと」を貫いた。

プロ１号を放った５月２４日・巨人戦（東京ド）以来となる今季４度目のマルチ安打に「強い打球は行っていると思う」と納得顔。「また打球の角度だったり、修正できるところはしたいです」。同３０日には左翼への大飛球が幕張名物の強風に押し戻される場面もあった。浜風吹く本拠地へ戻っての６連戦へ備え、感覚を研ぎ澄ましていく。

移動ゲームを挟みながらの連戦にも「自分で時間をつくって（ケアを）やってるので問題ないと思います」と立石。新人選手にとって“プロの壁”となり得る疲労とも、うまく向き合っている。「投手陣の方に支えてもらっている試合が多いので、もっと頑張りたい」。さらなる高みへ、スーパールーキーが球界に嵐を巻き起こす。