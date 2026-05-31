ベトナム南部ホーチミンの「ワニ釣り」施設で餌を食べるワニ＝2026年3月（共同）

ベトナム南部ホーチミンのテーマパーク「スイティエン公園」にあるワニ釣り体験施設がじわりと人気を伸ばしている。さおでひもに結んだ餌の生肉を池に垂らし「大きなワニと引き合うのはスリル満点の迫力」（係員）。日本が支援した都市鉄道の駅が園の前に完成し、アクセスが向上。外国人観光客が倍増したといい、さらなる知名度の向上に期待する。（共同通信ハノイ支局＝松下圭吾）

池には推計2万匹のワニが泳ぐ。最大で体長約7メートル。水中から大きな口を開けて肉に食いついてくる。鋭い歯や不気味に光る目が近くに見える。恐怖を覚え、思わず後ずさった。肉をくわえたワニが水中に潜ると、腕に大きな衝撃が加わった。驚いていると、ワニが肉を食いちぎったのか、さおが軽くなった。

安全対策の金属製フェンス越しに餌を垂らすため、ワニを釣り上げるのは不可能な仕組み。子どもや女性は悲鳴を上げながら引っ張り合いを楽しみ、生肉が付いた1本5千ドン（約30円）のさおを追加で購入していた。

ポーランドからの男性旅行者は「ワニは体長4メートル超はあった。想像以上に力が強く、さおがしなりっぱなしだった」と1分以上の攻防に大興奮していた。

同園は輸出用爬虫類の養殖場としてスタート。1990年代にワニの魅力を伝える観光施設に拡大した。評判が広まり、現在はワニの生態を学ぶ学校の課外学習も受け入れている。入園料は大人が18万ドン、ワニ施設の利用料は4万ドン。

園内の売店では施設産のワニの卵も1個1万5千ドンで購入できる。女性係員は「新鮮。濃厚で野菜と炒めてもおいしい」と解説した。

都市鉄道が開業したのは2024年末で、ホーチミン中心部からのアクセスは30分程度に短縮された。2025年のホーチミンへの海外客は前年の約39％増。園の広報担当者は追い風が吹いているとして「特別な体験をしてほしい」と胸を張った。

ベトナム南部ホーチミンの「ワニ釣り」施設で餌を見せる係員＝2026年4月（共同）

ベトナム南部ホーチミンのテーマパークでワニの卵を売る係員＝2026年3月（共同）

ベトナム・ハノイ、ホーチミン

ベトナム南部ホーチミンの都市鉄道の駅前にあるテーマパーク「スイティエン公園」＝2026年4月（共同）