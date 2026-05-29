香りが抜ける前に使い切り！余りがちスパイス「クローブ」で毎日の食卓をちょっと豊かに

カレーや肉料理でおなじみの「クローブ」。少量で香り立つからこそ、余らせてしまいがちですよね。実はほかの煮物やスイーツの香り付けにもピッタリなんです！



棚の奥で眠っているクローブを使った、自宅で手軽においしく作れるレシピを3つご紹介します。

▼とろとろ食感がやみつき「玉ねぎとろとろ、まるごとオーブン焼き」

玉ねぎをまるごとオーブンで焼くだけのシンプルなレシピです。クローブを使うことで甘みがぐっと引き出され、中はとろとろの絶品仕上がりに。切る手間もほとんどなく、自宅で手軽に作れるのも魅力です。

▼ほっこりやさしい「玉ねぎとウインナーの煮物」

玉ねぎとウインナーをことことと煮込んだ、家にある材料でさっと作れる煮物です。クローブのほんのりとした香りがスープにもなじみ、体の温まるやさしい味に仕上がります。忙しい日のもう一品にもぴったりです。

▼りんごとクローブの相性が絶妙「アメリカン！アップルクリスプ」

アメリカの家庭料理「クリスプ」は、りんごをスパイスで味付けしてオーブンで焼くだけの手軽なデザートです。クローブとシナモンの香りがりんごの甘みを引き立て、外はサクサク、中はとろっと仕上がります。





余ってしまいがちなクローブですが、焼き物、煮物、デザートと、使い道は意外なほど豊富です。ぜひ手軽なクローブ料理を試してみて、おいしく最後まで使い切ってくださいね。