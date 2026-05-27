今回は、子どもが夏休みの間、夫が頼りにならなさすぎて離婚したくなったエピソードを紹介します。

何もしてくれない夫…

「幼稚園年長の双子の子どもが夏休みに入りましたが、毎日へとへとです。3食作るのも大変だし、1日遊びの相手をするのも大変。体力がある双子は昼寝なんてしませんし……。最初のうちはプールや公園に連れて行っていましたが、それも毎日は無理です。公園はものすごく暑いですし。

そこで夫に『週末子どもを遊びに連れて行って』とお願いしたら、『夏休みは家で遊べよ？』『こんな暑いのに外に連れて行くなんてひどい母親だな』と言ってきたんです。でも家にいたらテレビばかり見ることになってしまうし、子どもだって退屈そうです。

結局週末に夫が子どもをみてくれることは一切なく、夫はひとりでどこかに行ってしまうんですよね。夫が頼りにならなすぎて離婚を考えます」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年8月）

▽ この女性の両親は遠方に住んでいて、義実家もかなり遠くて頼れないそうです。これは辛いですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。