栃木県上三川町上神主の会社役員男性（６８）宅に複数人が押し入り、親子３人が死傷した事件で、県警は１６日、新たに相模原市の男子高校生（１６）と川崎市の男子高校生（１６）を強盗殺人容疑で逮捕した。

この事件で逮捕されたのは４人となり、いずれも１６歳だった。県警は１６日、犯行時に使用されたと思われる車両を押収、下野署に搬入し、１人目の逮捕者である高校生を宇都宮地検に送検した。

１６日午前１１時５０分頃、同署にレッカー車に載せられた白色のセダンタイプの高級外車が運ばれてきた。車体の前後のナンバープレート周辺はブルーシートで覆われ隠されていた。

県警は犯行現場までは車で移動したと考えており、２人目の逮捕者となった自称高校生が住む相模原市の自宅近くにある公園の駐車場で発見した車を押収した。高校生らが犯行時に乗用車を運転したとみて、県警が捜査している。

その３時間半前の同日午前８時１８分には、１４日に逮捕された高校生が送検された。

下野署から出てきた高校生は署員に先導されながら、ゆっくりとした足取りで車に乗り込んだ。車までは署員がブルーシートを掲げており、高校生の表情は見えないものの、紺地に黄色のラインが入ったジャージー、星柄のグレーの靴下にサンダル姿だった。

送検された高校生は、１４日の犯行後に現場方向から顔を隠しながら歩いていたところを、現場に急行していた警察官に発見された。近隣の住民女性は午前１０時頃、警察官が現場付近で男１人をパトカーに乗せている姿を目撃し、スマートフォンで撮影した。女性は「警察犬と思われる犬もいて物々しい雰囲気だった」と話した。