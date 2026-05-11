足元から洗練されたスタイルを演出。定番の【アシックス】スニーカーが叶える極上の履き心地を今すぐAmazonで販売中！
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どんなコーデにも馴染む万能な一足。名門【アシックス】スニーカーが誇るクラシックな魅力を体感しにAmazonで販売中！
往年のバスケットボールシューズをベースに、タウンユース向けに軽量化と快適性を追求した一足。クラシックなコートシルエットは、どんなファッションにも合わせやすく、日常の足元をスタイリッシュに彩る。多彩なカラーバリエーションや素材使いで、自分らしいスタイルを楽しめる万能なスニーカーである。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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かつての競技用シューズを現代の街歩き用にアップデート。軽やかな履き心地と快適性を両立しており、長時間の外出でも疲れにくい設計が魅力だ。
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シンプルで洗練されたコートシルエットを採用。カジュアルからきれいめまで幅広いコーディネートに馴染み、足元をすっきりと見せてくれる。
メダルやスポーツの祭典、デニム素材など、多彩なインスピレーションから生まれたデザインが豊富。個性を主張できる特別な一足が見つかる。
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細部までこだわり抜いたカラーリングと素材使いが特徴。ホワイトを基調としたモデルや差し色が映えるデザインなど、好みに合わせて選べる。
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