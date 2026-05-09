マイホーム購入で降りかかるお金の問題。ペアローンのリスクを考える！
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リアルな育児を描いたコミックエッセイ『令和妊婦 孤高のさけび！ 頼りになるのはスマホだけ？！』『正しいお母さんってなんですか！？』で大きな共感を呼び、ペアレンティングアワード2025を受賞した真船佳奈さん。
多くの子育て世代から支持される彼女ですが、実は家事も家計管理も大の苦手！ 独身時代から「宵越しの金は持たない」という行き当たりばったりの生活を送ってきましたが、出産を機にお金の不安が現実のものとなり、「困らない程度にちゃんとした暮らし」を目指すことを決意。
※編集部注：WEB掲載にあたり著者の許可を得て一部編集を加えています。
※本記事は真船 佳奈著の書籍『さよなら！行き当たりばったり人生！ お金管理も家事も全部ニガテな主婦の生まれ変わり奮闘記』から一部抜粋・編集しました。
住んでいる賃貸住宅がお金が貯まらない原因と考えた真船家は理想のマイホーム探しへ。立地や周辺環境など、希望条件を満たした中古マンションを購入することになりました。
■次々と降ってくるお金問題
著＝真船 佳奈／『さよなら！行き当たりばったり人生！ お金管理も家事も全部ニガテな主婦の生まれ変わり奮闘記』