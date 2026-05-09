「何か壊したわけじゃないんですよね？」庭で勝手に遊び出す近所の子供──親の価値観に言葉を失う

庭に入り込んで遊ぶ近所の子供たち。知人が親に注意しに行くと、驚くべき言葉が返ってきました。

知人から聞いたお話を紹介します。

新興住宅地に家を建てる

私は50代の主婦です。

住んでいるのは新興住宅地で、私たちも数年前に家を建てたばかりでした。

我が家の数軒となりでも新築工事が始まり、新しい住人が引っ越してくることに。

その家族は30代くらいの若い夫婦と、小学校低学年の男の子2人の4人家族でした。

引っ越しのときには菓子折りを持って挨拶に来てくれて、

「いい人たちみたいで、よかった」

と、私は感じたのです。

庭から聞こえた物音

ある日、私が家の中でのんびりしていたときのこと。



庭の方から、何やらガサゴソと物音が聞こえてきました。

「え、何……もしかして泥棒！？」

わずかな恐怖を感じつつ窓から庭を覗くと、目に飛び込んできたのはあの若夫婦の子供たちの姿。

2人は庭の生垣のそばで、腹ばいに寝そべっていました。



そして「もういいよ！」と大声で叫んだのです。

どうやら「かくれんぼ」をしているようすの2人に、私はびっくり。



そのうちに友だちに見つかった2人は、大きな笑い声をあげながら庭を出て行きました。

繰り返される“侵入”

この出来事に、かなりもやっとした気持ちを抱えた私でしたが、なんと我が家への侵入行為はその後も続いたのです。

生垣が多く隠れやすいのか、鬼ごっこやかくれんぼで何度も庭に入り込む子供たち。

勝手に敷地に入られる状況に我慢の限界を迎えた私は、彼らの親に事情を話すことにしました。

家に行くと、出てきたのは奥さん。

私は子供たちの行為を話し、「やめさせていただけないでしょうか」と丁寧にお願いしました。