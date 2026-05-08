5月9日は「アイスクリームの日」。夏の訪れを前に、新作アイスが続々登場しています。中には「つゆだくアイス」も…一体どんなアイスなのでしょうか?

【写真を見る】凍らないソースがたっぷり？新作アイスが続々

山内あゆキャスター:

アイスといえば、どのようなフレーバーが好きでしょうか。



「アイスクリーム白書2025」が10代〜70代の男女1400人に調査した「好きなアイスの味」ランキングによりますと、1位は不動の「バニラ」でした。

【好きなアイスの味は?】

1位:バニラ

2位:チョコレート

3位:抹茶

4位:ストロベリー

5位:クッキー＆クリーム

（※アイスクリーム白書2025より 10代〜70代の男女1400人調査）



なお、チョコミントは「ミント系」に分類されるのですが、ランキングでは下位の方だったそうです。

山内キャスター:

人気のアイスといえば、赤城乳業「ガリガリ君」シリーズ。これまでに170種類以上も発売されています。

5月5日にも最新作として、20種類の果汁や果肉を使った「ガリガリ君リッチ フルーツフェスティバル（194円）」が発売されました。

歴代シリーズの中には、攻めすぎて不人気の商品もあったそうです。

「コンポタージュ味」や「ナポリタン味」など、記憶にある人もいるのではないでしょうか。

“不人気商品”の1つが、▼2019年に発売した「ガリガリ君リッチ たまご焼き味」（販売終了）です。



たまごや粉末しょう油などを加え、本格的な味わいを目指したそうですが、「味が想像できない」という意見が多く、あまり手に取ってもらえなかったといいます。

赤城乳業の担当者に「今後はどんな味に挑戦するのか?」聞いたところ、「具体的な味をお伝えすることは難しいが『アイス=甘いもの』という概念にとらわれない新しいガリガリ君をいつか作ってみたい」ということでした。

ちなみに、「ガリガリ君」は味だけではなく、キャラクター性もしっかりしており、ガリガリ君には“親族”がいます。

ガリガリ君（小学生）に加えて、

▼妹:ガリ子ちゃん

▼姉:シャキ子さん

▼いとこ:ソフト君



グッズなども大変人気になっています。

企業公式おすすめアレンジ方法！

山内キャスター:

お馴染みのアイスを、企業が公式でおすすめするアレンジ方法も登場しています。



▼森永製菓“公式アレンジ”「焼きモナカジャンボ」

トースターで30秒ほど焼くと、パリパリ焼きたてのようなモナカと冷たいアイスの組み合わせを楽しむことができます。



▼ロッテ“公式アレンジ”「あんぱんクーリッシュ」

クーリッシュをあんぱんの中に注入するだけの簡単なアレンジで楽しめます。

あんぱんの他にもいろいろアレンジができそうです。