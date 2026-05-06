お茶請けにいかが？【シャトレーゼ】の「和菓子」が気になる

ケースに並ぶケーキから焼き菓子・アイス・冷凍食品までさまざまなスイーツがそろう【シャトレーゼ】。豊富なラインアップのなかでも、お茶請けにぴったりなのが「和菓子」です。今回は、素材にこだわった和菓子をピックアップしてご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

季節限定の和菓子

インスタグラマーの@masaki_19740913さんが「よもぎのほろ苦さにあんこがあいます」とおすすめするのが「手摘みよもぎの草餅」です。季節限定で販売されている和菓子で、生地に自社製粉の米粉と手摘みの国産よもぎが使用されています。中のあんこは、北海道産小豆を使用した自家炊きの粒餡。生地の緑が濃く、よもぎの香りや風味をしっかりと感じられそうです。販売価格は\140（税込）。

粒感がポイント！

米の粒感が残る生地と、表面の焼き色が目を引くこちらは「粗搗き大福」のプレーン（写真右）とよもぎ（写真左）です。公式サイトによると、米の風味を味わえるようにあえて餅生地の米の粒感を残しているとのことで、こだわりを感じられます。こんがりと焼き目をつけることで香ばしくなり、パクパクと食べ進められそうです。中の餡は北海道十勝産の小豆を名水で炊き上げた粒餡。「素朴で優しい味わい」（公式サイトより）で、お茶菓子はもちろん、手土産や差し入れなど幅広いシーンで重宝しそうです。販売価格は、1つ\129（税込）。プレーンの6個セットは\804（税込）で販売されています。

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※こちらの記事では@masaki_19740913様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A