「フリーなら興味ない」恋愛体質な友人の危険な趣味。先輩を巻き込み、バイト中をざわつかせた【衝撃展開】とは...！？
読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードをご紹介！私のバイト先には、とても仲の良い友人がいました。しかし彼女には、「彼女持ちの男性ばかりを狙う」という危うい恋愛癖があったのです。そんなある日、彼女のターゲットがバイト先の先輩に向けられてしまいます……。
友人の“危険な恋愛癖”
私が働いていたアルバイト先には、とても人懐っこくて可愛らしい友人がいました。私たちはすぐに打ち解け、休憩時間には恋バナで盛り上がるほど仲の良い関係に。
しかし、付きあいが長くなるにつれて、彼女の恋愛観が少し普通ではないことに気づき始めたのです。
彼女はフリーの男性にはまったく興味を示さず、なぜか「彼女がいる男性」ばかりを好きになる傾向がありました。
ある日、私がそのことを冗談まじりに指摘すると、彼女は悪びれる様子もなく「彼女持ちのほうが、奪うまでの過程が楽しいんだよね」と笑顔で返してきたのです。
その言葉に私は強い違和感を覚え、「いつか大きなトラブルになるのでは……」と密かに不安を抱くようになっていました。
彼女の新たなターゲットは...まさかの人物で！？
そして、私の不安はすぐに現実のものとなりました。彼女が次にターゲットとして目をつけたのは、同じアルバイト先で働くやさしい先輩だったのです。
先輩に長年付きあっている彼女がいることは、みんなが知っていました。しかし友人はそんなことをまったく気にする様子もなく、むしろ彼女の存在を知ってさらに火がついたようでした。
シフトをわざとあわせたり、必要以上に距離を縮めたりと、周囲が見ていてヒヤヒヤするほど積極的にアプローチを続けていたのです。
先輩自身も困っている様子ではありましたが、もともとやさしい性格だったため、強く拒絶できずにいました。
そんなある日の夜、私のスマートフォンに友人から1件のメッセージが届きました。なに気なく画面を開いた私は、その内容を見た瞬間、思わず息をのんでしまったのです。
そしてこのあと、最悪の事態が巻き起こります…！
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部