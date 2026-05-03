「フリーなら興味ない」恋愛体質な友人の危険な趣味。先輩を巻き込み、バイト中をざわつかせた【衝撃展開】とは...！？

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードをご紹介！私のバイト先には、とても仲の良い友人がいました。しかし彼女には、「彼女持ちの男性ばかりを狙う」という危うい恋愛癖があったのです。そんなある日、彼女のターゲットがバイト先の先輩に向けられてしまいます……。

私が働いていたアルバイト先には、とても人懐っこくて可愛らしい友人がいました。私たちはすぐに打ち解け、休憩時間には恋バナで盛り上がるほど仲の良い関係に。

しかし、付きあいが長くなるにつれて、彼女の恋愛観が少し普通ではないことに気づき始めたのです。

彼女はフリーの男性にはまったく興味を示さず、なぜか「彼女がいる男性」ばかりを好きになる傾向がありました。

ある日、私がそのことを冗談まじりに指摘すると、彼女は悪びれる様子もなく「彼女持ちのほうが、奪うまでの過程が楽しいんだよね」と笑顔で返してきたのです。

その言葉に私は強い違和感を覚え、「いつか大きなトラブルになるのでは……」と密かに不安を抱くようになっていました。