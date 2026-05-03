【平日限定】葉山うみのホテル、日帰り温泉プラン登場 海を眺める入浴＆ランチorデザート付き
【女子旅プレス＝2026/05/03】神奈川県葉山町の「葉山うみのホテル」では、通常宿泊客限定の温泉での入浴と食事を組み合わせた平日限定日帰りプランの提供を開始する。期間は5月18日（月）〜7月3日（金）の平日のみ（一部日程除く）。
【写真】水平線を望む人工温泉「Horizon Onsen」
5月より予約を開始した「日帰り温泉＆食事プラン」は、通常は宿泊ゲストのみが利用できるホテル最上階の展望温泉「Horizon Onsen」の入浴と食事を組み合わせ、ホテルの魅力を気軽に味わえる内容。
視界いっぱいに広がる海と空が溶け合うような圧倒的な開放感の中、自然界に存在する希少な鉱石を用いた「光明石温泉（人工温泉）」に浸かることができる。遠くに波音を感じながら、やわらかな湯ざわりのお湯に浸かる至福のリラックスタイムは、日々の疲れをリセットしてくれるはずだ。タオルレンタル込みのため、手ぶらでふらりと立ち寄れる。
プランは滞在スタイルに合わせて選べる2種類が用意されている。しっかりお腹を満たしたい日は、地元食材を活かした「選べるランチセット」がおすすめ。カフェタイムを満喫したいなら、海を眺めながら味わうアサイーボウルやかき氷などの「選べるデザートセット」がぴったりだ。さらに、追加料金で「umi バーガー」「タルタルチキンプレート」 への変更やアルコールの注文など、少しだけ贅沢を楽しむアップグレードも可能だ。（女子旅プレス／modelpress編集部）
・温泉入浴＆ランチセットプラン
・温泉入浴＆デザートセットプラン
販売期間：5月18日（月）〜7月3日（金）の平日
※6月23日（火）・24日（水）は休館日のため利用不可
利用時間：13:00〜15:30（温泉利用は14:00〜）
15:30〜18:00
電話：046-854-7411
所在地：〒240-0112神奈川県三浦郡葉山町堀内251-1
交通：電車／新宿駅から湘南新宿線で逗子駅まで約1時間。逗子駅から京急バスで「清浄寺」バス停まで約7分。清浄寺バス停から徒歩すぐ。
【Not Sponsored 記事】
【写真】水平線を望む人工温泉「Horizon Onsen」
◆都心から約1時間、平日に温泉目的でぶらり葉山へ
5月より予約を開始した「日帰り温泉＆食事プラン」は、通常は宿泊ゲストのみが利用できるホテル最上階の展望温泉「Horizon Onsen」の入浴と食事を組み合わせ、ホテルの魅力を気軽に味わえる内容。
◆気分で選べる2つのプラン
プランは滞在スタイルに合わせて選べる2種類が用意されている。しっかりお腹を満たしたい日は、地元食材を活かした「選べるランチセット」がおすすめ。カフェタイムを満喫したいなら、海を眺めながら味わうアサイーボウルやかき氷などの「選べるデザートセット」がぴったりだ。さらに、追加料金で「umi バーガー」「タルタルチキンプレート」 への変更やアルコールの注文など、少しだけ贅沢を楽しむアップグレードも可能だ。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■プラン概要
・温泉入浴＆ランチセットプラン
・温泉入浴＆デザートセットプラン
販売期間：5月18日（月）〜7月3日（金）の平日
※6月23日（火）・24日（水）は休館日のため利用不可
利用時間：13:00〜15:30（温泉利用は14:00〜）
15:30〜18:00
■葉山うみのホテル概要
電話：046-854-7411
所在地：〒240-0112神奈川県三浦郡葉山町堀内251-1
交通：電車／新宿駅から湘南新宿線で逗子駅まで約1時間。逗子駅から京急バスで「清浄寺」バス停まで約7分。清浄寺バス停から徒歩すぐ。
【Not Sponsored 記事】