育児を手伝ってくれる人がいない？ 散らかり放題の家で暮らす18歳の若き母／その叫びは聞こえていたのに（2）
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あの日、彼女に何があったのか…。
小5の夏に、親友が母親と姿を消しました。
地域の民生委員を務めているカヨコは、赤ちゃん訪問でやってきたとある家でアカネという若いママと出会います。彼女を見た瞬間に思い出したのは、小学校時代の親友・ナルミのこと。
家財道具やランドセルはそのまま、学校にはピアニカも絵の具も置いたまま、ナルミとその母だけがひっそりといなくなった…。そんな記憶が瞬時に蘇るほどアカネはナルミに似ていました。
「かつて自分の前から忽然と消えたナルミの心の声を自分は聞いていただろうか」
「大人になった自分は、アカネに手を差し伸べることができるだろうか」
無縁社会に落ちてしまった母と子どもを葛藤しながら見つめる、セミフィクションコミックエッセイをお送りします。
※本記事はきむら かずよ著の書籍『その叫びは聞こえていたのに 消えた母子をめぐる物語』から一部抜粋・編集しました。
■赤ちゃん訪問
著＝きむら かずよ／『その叫びは聞こえていたのに 消えた母子をめぐる物語』