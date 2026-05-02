誕生日・記念日に食べたい！【シャトレーゼ】みんなでワイワイ♡「華やかホールケーキ」

【シャトレーゼ】といえば、厳選された食材やこだわりの製法で作られたスイーツ等がコスパ良く見つかる菓子店として、利用している人も多いのでは。価格は手頃でも味は本格的で満足度が高く、スイーツ欲を満たすのにぴったり。そんなシャトレーゼでは、家族や友人を集めてみんなでワイワイお祝いしたい誕生日や記念日に選んでほしい、ホールケーキも充実しています。今回はそんな、特別な1日を盛り上げるシャトレーゼの「華やかホールケーキ」を紹介します。

みずみずしいベリーの輝き

タルト生地の上に、たっぷりとベリーを飾った「ミックスベリーのレアチーズタルト」。いちご、ブルーベリーをはじめとしたみずみずしいベリー類をふんだんに使ったトッピングの下は、ホイップクリーム、カスタード入りホイップクリーム、スポンジ、レアチーズクリーム、ホワイトチョコレートと、5層仕立ての豪華さ。ホイップクリームの甘さに、レアチーズやベリーの爽やかさが映え、上品な味わいを楽しめそう。

1個のケーキで2種類のケーキを楽しめる

ホイップクリームとチョコレートクリームを、どちらも味わえる「2つの味が楽しめるデコレーション」。2種類のクリームを組み合わせた夢のようなケーキは、子どもはもちろん、大人も嬉しいはず。表面のクリームのみならず、スポンジやサンドされているフィリングも異なるので、ショートケーキとチョコケーキ派、どちらの派閥のメンバーがいても楽しめるケーキです。

食べる前からワクワクが止まらないシャトレーゼの華やかホールケーキ。華やかなケーキがあれば、特別な1日がさらに思い出深くなるはず。気になる人は、ぜひ一度オーダーしてみてはいかがでしょうか。

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※こちらの記事では@mame48go様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：河合 ひかる