えなこ、色気あふれるグラビア披露 “近所のお姉さん”で魅了
コスプレイヤーのえなこが、5月2日発売の『漫画アクション』5月19日号No.10で表紙・巻頭グラビアを飾った。“近所に住むお姉さん”をテーマにしたグラビアで、これまでとは異なる大人の魅力を見せている。
【写真】水着で寝そべり無邪気な笑顔を見せるえなこ
今回のグラビアでは、親しみやすさと色気を併せ持つ“近所のお姉さん”という設定のもと、思わず引き込まれるような世界観を展開。何気ない日常の中に潜む特別な空気感を演出し、ふとしたきっかけで家を訪れるというシチュエーションが物語性を高めている。
また同号では、巻中グラビアにみゃこが登場。「まだ見せていない魅力」をテーマに、より踏み込んだ表現に挑戦し、存在感を放っている。
さらに特別付録として、えなこのクリアファイルとミニ写真集が付属。誌面とあわせて多角的に楽しめる構成となっている。
【写真】水着で寝そべり無邪気な笑顔を見せるえなこ
今回のグラビアでは、親しみやすさと色気を併せ持つ“近所のお姉さん”という設定のもと、思わず引き込まれるような世界観を展開。何気ない日常の中に潜む特別な空気感を演出し、ふとしたきっかけで家を訪れるというシチュエーションが物語性を高めている。
また同号では、巻中グラビアにみゃこが登場。「まだ見せていない魅力」をテーマに、より踏み込んだ表現に挑戦し、存在感を放っている。
さらに特別付録として、えなこのクリアファイルとミニ写真集が付属。誌面とあわせて多角的に楽しめる構成となっている。