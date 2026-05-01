【SKIN1004、rom&nd...】韓国の人気ブランドが原宿に集結♡「K-Cosme Festival Reverb : K-BEAUTY POP-UP」が明日から開催！

2026年5月2日（土）、3日（日）に、韓国の人気ブランドが集結した「K-Cosme Festival Reverb : K-BEAUTY POP-UP」が開催！今回は、出店ブランドやイベントの見どころをお届けします。韓国で大人気のスキンケア・メイク・ヘアケア・ファッション雑貨ブランドが勢ぞろい♡ ぜひ足を運んでみてくださいね。

オンライン価格よりもさらにお得なイベント限定の最安値での販売に加え、実際に商品を試せる体験型ポップアップイベントとして開催！

第4回目の開催となるReverb K-BEAUTYポップアップ。今回は、韓国の人気ブランドのみを厳選して展開する「Reverbストア」がオープンします。

K-BEAUTYキュレーションプラットフォーム「Reverb（レバーブ）」は、2026年5月2日（土）、3日（日）に、韓国で人気の全11ブランドが集結する「K-Cosme Festival Reverb : K-BEAUTY POP-UP」が開催！

コスメからファッションまで幅広いカテゴリがそろい、全ブースで商品のテスター体験を実施！

スキンケア・ヘアケア・クレンジングなどの定番カテゴリーに加え、韓国で人気を集めているファッション雑貨まで、幅広いラインナップが展開されます。

会場では、各ブランド担当者から製品誕生の背景や主要成分について直接説明を受けられる機会も。気になっていたアイテムへの理解を深めながら、納得して購入を検討できますよ♡

Check! SKIN1004

「肌に触れるものはなによりも清らかであるべき」という哲学に基づいた、韓国発のナチュラルスキンケアブランド。

Check! MEDIHEAL

韓国L＆P COSMETICが展開する世界的に有名なダーマコスメブランド。皮膚科専門医の臨床経験と刺激テストに基づいて開発された低刺激・安心設計のシートマスクを中心に、多様なスキンケア製品を展開しています。

Check! rom&nd

韓国の有名ビューティークリエイター・ミンセロムが2016年にローンチしたメイクアップブランド。カラーリストとしての専門性を活かした洗練されたカラー、優れた機能性、そして写真映えするパッケージデザインにより、韓国のみならず日本でも爆発的な人気を誇っています。

Check! ASCE PLUS

2019年、美の未来を切り開くエクソソームコスメとして「ASCEplus」が誕生。世界50カ国以上で医師に選ばれてきた実績を持つ信頼のブランドです。最先端のエクソソーム技術により、肌本来の輝きを呼び覚ます「ASCEplus Homecare」を日本で初めて紹介します。

Check! SO'NATURAL

韓国No.1メイクフィクサーブランドです。超微細ミスト技術により軽やかでサラッとした使用感と高い持続力を実現。K-POPアイドルやプロメイクアップアーティストも愛用していて、1日中崩れにくいメイクに仕上げてくれます。

Check! MEDIFORCELL

効果重視のダーマスキンケアブランド。韓国の薬局でも展開され、確かな効果と低刺激を両立。すべての製品は臨床試験により効果が実証されており、肌悩み別に最適な成分とシナジー設計で開発されています。

Check! BENTON

映画『ベンジャミン・バトン 数奇な人生』にインスパイアされ誕生したブランド。自然の力で肌本来の若々しさを取り戻すことを目指し、有害成分を排除した無香料・低刺激処方の高品質製品を展開。

Check! MADAME LASH

健康的な美しさを追求するヴィーガン・ノーグルーのつけまつげ専門ブランド。

Check! ODD SOCKS

左右の足の形状にあわせて前部デザインを変えた、左右非対称（ペアデザイン）のプレミアムスポーツライフスタイルソックスブランド。

Check! MORIMANA

最新のバイオサイエンス成分を活用し、脱毛および毛髪脱落を目に見えて改善する、臨床的に実証されたホームケア製品を提供しています。

Check! remirae

肌の深部へアプローチするスキンケア。世界初の免疫反応を最小化した細胞外小胞（エクソソーム）を活用し、肌の奥から本来の健やかな力を引き出します。

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