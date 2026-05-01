【SKIN1004、rom&nd...】韓国の人気ブランドが原宿に集結♡「K-Cosme Festival Reverb : K-BEAUTY POP-UP」が明日から開催！
2026年5月2日（土）、3日（日）に、韓国の人気ブランドが集結した「K-Cosme Festival Reverb : K-BEAUTY POP-UP」が開催！今回は、出店ブランドやイベントの見どころをお届けします。韓国で大人気のスキンケア・メイク・ヘアケア・ファッション雑貨ブランドが勢ぞろい♡ ぜひ足を運んでみてくださいね。
韓国の人気ブランドが集結！「K-Cosme Festival Reverb : K-BEAUTY POP-UP」が明日から開催♡
K-BEAUTYキュレーションプラットフォーム「Reverb（レバーブ）」は、2026年5月2日（土）、3日（日）に、韓国で人気の全11ブランドが集結する「K-Cosme Festival Reverb : K-BEAUTY POP-UP」が開催！
第4回目の開催となるReverb K-BEAUTYポップアップ。今回は、韓国の人気ブランドのみを厳選して展開する「Reverbストア」がオープンします。
オンライン価格よりもさらにお得なイベント限定の最安値での販売に加え、実際に商品を試せる体験型ポップアップイベントとして開催！
貴重なこの機会を、ぜひチェックしてくださいね♡
コスメからファッションまで♡ 全11ブランドをご紹介！
コスメからファッションまで幅広いカテゴリがそろい、全ブースで商品のテスター体験を実施！
スキンケア・ヘアケア・クレンジングなどの定番カテゴリーに加え、韓国で人気を集めているファッション雑貨まで、幅広いラインナップが展開されます。
会場では、各ブランド担当者から製品誕生の背景や主要成分について直接説明を受けられる機会も。気になっていたアイテムへの理解を深めながら、納得して購入を検討できますよ♡
Check! SKIN1004
「肌に触れるものはなによりも清らかであるべき」という哲学に基づいた、韓国発のナチュラルスキンケアブランド。
Check! MEDIHEAL
韓国L＆P COSMETICが展開する世界的に有名なダーマコスメブランド。皮膚科専門医の臨床経験と刺激テストに基づいて開発された低刺激・安心設計のシートマスクを中心に、多様なスキンケア製品を展開しています。
Check! rom&nd
韓国の有名ビューティークリエイター・ミンセロムが2016年にローンチしたメイクアップブランド。カラーリストとしての専門性を活かした洗練されたカラー、優れた機能性、そして写真映えするパッケージデザインにより、韓国のみならず日本でも爆発的な人気を誇っています。
Check! ASCE PLUS
2019年、美の未来を切り開くエクソソームコスメとして「ASCEplus」が誕生。世界50カ国以上で医師に選ばれてきた実績を持つ信頼のブランドです。最先端のエクソソーム技術により、肌本来の輝きを呼び覚ます「ASCEplus Homecare」を日本で初めて紹介します。
Check! SO'NATURAL
韓国No.1メイクフィクサーブランドです。超微細ミスト技術により軽やかでサラッとした使用感と高い持続力を実現。K-POPアイドルやプロメイクアップアーティストも愛用していて、1日中崩れにくいメイクに仕上げてくれます。
Check! MEDIFORCELL
効果重視のダーマスキンケアブランド。韓国の薬局でも展開され、確かな効果と低刺激を両立。すべての製品は臨床試験により効果が実証されており、肌悩み別に最適な成分とシナジー設計で開発されています。
Check! BENTON
映画『ベンジャミン・バトン 数奇な人生』にインスパイアされ誕生したブランド。自然の力で肌本来の若々しさを取り戻すことを目指し、有害成分を排除した無香料・低刺激処方の高品質製品を展開。
Check! MADAME LASH
健康的な美しさを追求するヴィーガン・ノーグルーのつけまつげ専門ブランド。
Check! ODD SOCKS
左右の足の形状にあわせて前部デザインを変えた、左右非対称（ペアデザイン）のプレミアムスポーツライフスタイルソックスブランド。
Check! MORIMANA
最新のバイオサイエンス成分を活用し、脱毛および毛髪脱落を目に見えて改善する、臨床的に実証されたホームケア製品を提供しています。
Check! remirae
肌の深部へアプローチするスキンケア。世界初の免疫反応を最小化した細胞外小胞（エクソソーム）を活用し、肌の奥から本来の健やかな力を引き出します。
PRギフトボックス参加ブランドN2UKind StepD:Weather
初オープン！「Reverbストア」について
今回初となる「Reverbストア」のオープンを記念し、会場限定で555円〜999円の特別価格アイテムも登場！オンライン価格よりもさらにお得なイベント限定最安値で販売されます。
さらに、商品を購入した方には、うれしい追加プレゼントも用意されています♡
また、Reverbが韓国の人気製品を無料で体験できるサイトをオープン。最新のトレンドアイテムをぜひチェックしてみてくださいね。
イベント概要
イベント名：K-Cosme Festival Reverb : K-BEAUTY POP-UP
開催日時：2026年5月2日（土）、2026年5月3日（日）
＜2026年5月2日（土）：10:30〜18:30＞10:30入場の部／12:30入場の部12:30入場の部／14:30入場の部14:30入場の部／16:30入場の部16:30入場の部／18:30入場の部
＜2026年5月3日（日）：10:00〜18:00＞10:00入場の部／12:00入場の部12:00入場の部／14:00入場の部14:00入場の部／16:00入場の部16:00入場の部／18:00入場の部
開催場所：WITH HARAJUKU HALL （ウィズ原宿ホール）3階
東京都渋谷区神宮前1-14-30（JR原宿駅 徒歩1分）
主催：JFUN＆Reverb
ライター Ray WEB編集部