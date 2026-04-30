【天秤座】週間タロット占い《来週：2026年5月4日〜5月10日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月4日〜5月10日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月27日〜5月3日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面以外ではほぼ無心です』
｜総合運｜ ★★★★☆
良くも悪くもほぼ無心で、タスクを処理していきます。目的も決まってるし忙しいからでしょう。時々面倒な気持ちになって、周囲に八方美人さを見せてしまう時があります。仕事や公の場では安定感が１番の武器になっていくでしょう。大きなことを求めない姿勢がライバルに一目置かれます。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
自分の気持ちをあまり隠さなくなるようです。ポジティブな気持ちだけじゃなくネガティブな気持ちも相手に見せていきます。その方が愛が伝わると考えるでしょう。シングルの方は、こちらの良い所を見つけてくれる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分を成長させるために色々リサーチしています。
｜時期｜
5月6日 止めることがある ／ 5月10日 レベルアップ
｜ラッキーアイテム｜
水槽
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞