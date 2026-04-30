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西崎幸広の肩がゴリゴリ…肩こりではない痛みの原因「癒着」を関節ケアの第一人者が解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体ちゃんねる」が、「【肩こりじゃない】肩が痛い原因は癒着だった!?関節のプロがゴリゴリ音を徹底ケア【西崎幸広さん】」と題した動画を公開しました。動画では、関節ケアの第一人者である角田紀臣氏が、ゲストの西崎幸広氏に対して、腰の不調や背中の張りを改善する関節整体の施術を行っています。



動画は西崎氏の腰の施術からスタートします。「狭窄症の予備軍」と言われたことがあるという西崎氏に対し、角田氏は腰の骨格が下半身の影響で曲がっていることを指摘。皮膚を筋膜ごと引っ張り、関節の位置を調整し、「筋膜が固まっていると関節が動かない」と説明。また、ソファーでのだらしない座り方が腰にストレスを与えると解説し、クッションを活用した正しい座り方や、「強制呼気」を使って天然のコルセットと呼ばれる腹横筋を鍛える呼吸法を伝授しました。



続いて、背中の施術へと移ります。肩甲骨周りを押すと、思わず「すごい音してる」と声が上がるほどのゴリゴリとした音が鳴り響きました。角田氏は、これは単なる肩こりではなく筋膜の癒着が原因であると説明。「ジャムをこそぎ落としてあげないといけない」と、長年の癒着を丁寧にリリースしていきます。施術が進むにつれて徐々に筋肉の緊張が解け、スムーズに動くようになっていく様子が収められています。



筋肉だけでなく、関節の位置異常や筋膜の癒着を整えるプロのケア。不調の根本的な原因を知り、日々の姿勢改善や呼吸法を意識するきっかけにしてみてはいかがでしょうか。