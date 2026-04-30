夢みるブラ®新作＜Venus Air＞で快適×美シルエットを両立

春のお出かけや旅行シーズンに向けて、インナーも軽やかにアップデートしたい季節。そんな今、注目したいのが「夢みるブラ® ノンワイヤー エアリー」シリーズの新作＜Venus Air＞です。ノンワイヤーならではの快適さはそのままに、シルエットやデザイン性もさらに進化。日常から特別な日まで、気分を上げてくれる“ゆる映え”な一枚として、この春夏のワードローブにぜひ取り入れたいアイテムです♪

進化した快適フィット設計

ノンワイヤーながら、ふっくらとした丸みのあるバストラインを叶える設計が魅力の新作。カップ下にはパワーネット素材を採用し、自然な立体感をキープします。

さらに、エアリーシュガー®パッドと通気性の高いカップにより、ムレにくくさらりとした着けごこちを実現。

サイドには伸縮性のある素材を使用し、動きにしなやかにフィットするため、長時間でもストレスフリーに過ごせます。

アクティブな日にも、リラックスしたい日にも寄り添ってくれる万能さが魅力です。

フェラガモ母の日コレクション♡親子の絆を彩る新作バッグ＆小物

ヴィーナス着想の美デザイン

ブラジャー価格：3,960円（税込）～／ショーツ価格：1,760円（税込）～

デザインは“美のミューズ”ヴィーナスからインスパイア。繊細なラメ糸が輝く刺繍レースタイプと、やわらかな印象の編みレースタイプの2種類が展開されています。

刺繍レースタイプ（AMST1543）はシェルブルー、ホワイト、コーラルの3色。編みレースタイプ（AMST1544）はダークブラウン、スペアミント、ベビーピンクの3色と、全6色の豊富なバリエーション。

どれも透明感と上品さを兼ね備え、見せるインナーとしても活躍します。

サイズ展開も幅広く、ブラジャーはA/70-75、B-C/65-75、D-E/65-80、F/65-75、ショーツはM・Lで展開。

ストラップは付け替え可能となり、肩見せやオフショルダーなどトレンドコーデにも柔軟に対応できます。日々のスタイリングの幅をぐっと広げてくれるのも嬉しいポイントです。

春夏を軽やかに楽しむ一枚

ラクなのに美しく、そして今っぽい。そんな理想を叶えてくれる「夢みるブラ®」の新作は、毎日の気分をそっと底上げしてくれる存在です。

軽やかな着けごこちと洗練されたデザインで、どんな日も自分らしく過ごせるはず♡この春夏は、“ゆる映え”を叶える一枚で、インナーからおしゃれを楽しんでみてはいかがでしょうか。