大人が穿きやすい「スカート」→【ユニクロ】で発見！ おしゃれさんの「イチ押し購入品」

大人女性のスカート選び、「あまり甘くなりすぎるのは……」という人も多いのでは。そこで今回はインフルエンサーのおしゃれさんがリアルバイした【ユニクロ】のスカートをご紹介。大人女性にも穿きやすそうなアイテムが登場しています。普段パンツスタイルが多い人も、ぜひチェックしてみて。

カジュアルに使えるミディスカート

【ユニクロ】「コットンミディスカート」\1,990（税込・セール価格）

ハリのある素材感でカジュアルな印象のスカートです。脛あたりまであるミディ丈が脚まわりを程よくカバーしながら、すっきりとしたナローシルエットで重たく見えないのが魅力。甘さ控えめなスカートは、春夏のレジャーシーンにもぴったりです。ジャケットを合わせればきちんとした雰囲気もキープでき、休日のお出かけコーデにも使えそう。

爽やかスカートで春らしいふんわりコーデ

【ユニクロ】「ティアードマキシスカート」\3,990（税込）

ティアードデザインが動くたびに軽やかに揺れ、女性らしさを自然にプラスできそうなマキシスカート。清涼感のあるコットン100%の楊柳素材を使用しており、爽やかに取り入れられそうです。「柔らかくふんわりとした素材がとっても春らしくて一目惚れ」と話すインフルエンサーの@_yuzu024さんは、グレーのスウェットやシャツと合わせてこなれ感たっぷりな大人カジュアルに。

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※こちらの記事では@ma_anmi様、@_yuzu024様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：まつもと りか

ファッション専門ライターとして約7年の経験を持つ。出産を機に自身が感じた体型やライフシーンの変化をきっかけに、同じ体験を持つ大人世代にヒントとなるファッション記事を日々追求する。