園芸初心者さんにオススメ！失敗しない「豆苗」栽培のコツ
【画像で見る】おもしろいくらい簡単に葉が伸びてくる！「豆苗」の育て方
「リボーンベジタブル」の略、「リボベジ」は捨ててしまう野菜の切れ端を再生させ、もう一度野菜を楽しむことです。野菜の高騰も続く中、家計にも地球にもやさしいと話題！「リボベジ」の入門に育てやすい「豆苗」栽培のコツをご紹介します。
教えてくれたのは…
▷そらべジガーデンハックさん
東京農業大学卒業後、園芸の楽しさを知ってもらうためにYouTubeチャンネル「そらべジガーデンハック」で動画を配信してブレイク。著書『おうちで大収穫！ 世界一カンタンな野菜のつくり方』（KADOKAWA）も好評！
POINT1 日の当て過ぎには要注意！
植物を育てるときは「日当たりが大事」と思いがち。でも、リボべジは？ 「日の当て過ぎは水が温かくなり過ぎて、根腐れを起こす原因になります。水耕栽培のリボべジの場合はシンクの横など日陰になる場所がおすすめです」（そらべジガーデンハックさん）
シンクの横がベストポジション！
POINT2 少量の水を2日に1回替える
日の当て過ぎとともに、水のあげ過ぎも根腐れのもと！ 「水は野菜の底に少しつくくらいの少量が適量です。多すぎると根が腐りやすくなります。また水替えは2日に1回くらいを目安にし、根が出てきたら4日に1回でOK」
POINT3 めでるのは大事。でも手のかけ過ぎには気をつけて！
毎日、育つ野菜がうれしくて、つい水をあげたり、場所を動かしたりしたくなります。でもちょっと待って！ 「植物にも愛情は伝わります。でも水や日の光が過剰になると枯れてしまうので、手のかけ過ぎには気をつけて」
■リボベジに必要な道具
これさえあれば始められるマストアイテム
浅めのお皿
土を使わずに水だけで育てるリボべジの場合、必要な水はほんの少し。そのため、浅めのお皿が1つあれば、大体どんな野菜でも育てることができます。
あると便利な道具
100円ショップの豆苗プランター
豆苗がちょうど納まる市販のプランターは水はけもよくて便利。豆苗以外の野菜にも活用可能。いろんな100円ショップで売っているので探してみて。
■失敗ナシ！ダントツ簡単な豆苗の育て方
炒め物や彩りに大活躍の豆苗は、リボべジしておくと便利な野菜。食べたあと、根つきの茎を水につけておけば、おもしろいくらい簡単に葉が伸びてきます。
STEP1 キッチンばさみで根から3cm上を切る
キッチンばさみを使って、根から3cmくらいのところでカット。もちろん切った葉の部分はきょうのおかずに！
STEP2 2つに割って風通しをよくする
容器に移す前に、風通しをよくするために、株を2つに割ります。容器に入れるときには株を離して並べましょう。
STEP3 種がつからないように水を入れる
容器に株を入れたら、根の4分の1〜3分の1がつかるくらい水を入れます。種に水がかかると腐りやすいので要注意。
編集部がやってみた！
「園芸未経験でしたが、豆苗はとても簡単！ 2〜3日目で芽が伸びてきて、2週間後には15cmほどに！」
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豆苗はサラダや炒め物にあるととっても便利な野菜！豆苗のリボベジは失敗しにくので、ぜひやってみてください。
撮影／布川航太 編集協力／山本美和