２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルを獲得し、今季限りでの引退を表明した“りくりゅう”の三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が２８日、東京都内のホテルで記者会見した。三浦は「これまでの時間は私たちにとって宝物」、木原は「最高のパートナーに出会えた」と語った。今後プロとして活動し、指導者を目指す。

“りくりゅう”として歩んできた７年間。たくさんの感謝と思いを込め、三浦は終始笑顔で、一方の木原は会見冒頭から感極まり、ハンカチで涙を拭いながら、ゆっくりと振り返った。

引退の考えは、ミラノ・コルティナ五輪シーズンが始まる時から２人の頭の中にはあったという。木原は「昨年５月ごろから自分たちの中で今シーズンが最後になるという思いが強かった」と明かす。それだけに最後の五輪への思いも強く、フリーの曲にはどうしても滑りたかった「グラディエーター」を選んだ。

本番は失意のＳＰ５位発進。木原は涙を止めることができなかった本当の理由を「正直にお話しできなかったんですけど、もうこの試合が最後だと分かっていたのも涙の原因」と２カ月越しに告白した。三浦は「このままでは終われない」と、次の五輪も一瞬見据えたというが、伝説のフリーを披露し、大逆転金メダル。２人で次のステージに進むことを決めた。

互いが最強のパートナーだった。１９年夏に結成。成功と挫折を味わいながら、世界選手権を２連覇し、２度の五輪を経験した。木原は「璃来ちゃんに声をかけていただけなかったら引退していた。最高のパートナーに出会えた」と、諦めかけてていたスケート人生に続きを与えてくれた三浦に感謝。三浦は「木原さんと組んだ７年間はアスリートとしてだけではなく、１人の人間としても成長することができた。かけがえのない時間」と笑みを浮かべた。

将来は指導者となり、日本でペアを広める青写真を描く。まずはプロとして活動するというが、資格を取得できる４、５年後を目標に指導者の活動をスタートさせたいという。三浦は「ペアを始めた時は日本にコーチがいなかった」と自らの経験を語り、木原は「指導者になった時に最初の１歩が国内でできる。ハードルが下がる」と、ペアのアカデミーを立ち上げる夢を語った。

「これまでの時間は私たちにとって宝物であり、今後にもつながっていくと信じている」と三浦。日本のペアスケート界に歴史を刻んだ２人は、これからもともに歩み続ける。

◆三浦 璃来（みうら・りく）２００１年１２月１７日生まれ。兵庫県出身。カナダを拠点に木原と組んで７季目の今季、ミラノ・コルティナ冬季五輪のペアで日本勢初の金メダルを獲得し、団体で銀メダル。２３、２５年に世界選手権優勝。大阪・向陽台高−中京大出。１４６センチ。

◆木原 龍一（きはら・りゅういち）１９９２年８月２２日生まれ。愛知県出身。１１年世界ジュニア選手権男子代表で、１３年にペアに転向。１４年ソチ、１８年平昌両五輪に異なるパートナーと出場した。五輪４大会出場はフィギュアで日本勢最多。愛知・中京大中京高−中京大出。１７４センチ。