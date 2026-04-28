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不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が、2026年に囁かれる不動産バブル崩壊のメカニズムを解き明かし、価格変動に左右されない「負けない投資」の論理を展開している。



バブルとはそもそも何か。木村氏は30年前の日本の事例を出発点に据える。銀行が過剰に融資を続けた結果、資産価格が実態を超えて膨張し、総量規制によって貸し渋りが始まった瞬間に連鎖的な売却が起き、不良債権が積み上がった。「信用創造の歪み」がバブルの正体であり、崩壊は予測不能な外的ショックによって唐突に訪れる。



現在の不動産市場も、構図は酷似していると木村氏は指摘する。アベノミクス以降の低金利を背景に都心部を中心とした価格高騰が続いてきたが、金利の上昇局面への転換と外国人投資家の撤退という二つの要因が、今まさに下落圧力として機能し始めている。中国の富裕層など海外勢が自国の不動産バブル崩壊に端を発する資金引き揚げを進めており、これが国内の売り圧力を一段と強める構図だ。



木村氏が「致命的盲点」と呼ぶのは、「いつか値上がりするといいな」という需要頼みの発想そのものである。都心の新築物件や人気リゾート地を高値で掴み、将来の上昇を期待する投資スタイルは、バブルの恩恵を最大限に受ける一方で崩壊時に最も深刻な打撃を被る。利回りが低い上に資産価値が下がれば、収益と売却益の両方が消える。



対照的に木村氏が推奨するのは、地方都市の中心部において路線価相当の「土地値」に近い価格で取得できる高利回り物件だ。土地の価値は国が路線価で定めるため下落耐性が高く、バブルの影響を受けにくい。需要で膨らんだ部分がないため「底値で買っているのと同じ」と木村氏は表現する。高い家賃収入で残債を着実に減らしながら土地という資産を手元に残す構造が、この投資法の核心にある。



具体的な事例として動画内では、地方でフルローンを活用しながら極めて高い利回りで物件を取得したケースが紹介されている。属性が高くなくても融資を引き出せるロジックや、空室対策を含む運用スキルの重要性にも言及されており、数字に裏打ちされた現実感は注目に値する。



価格の「需要」ではなく「土地の価値」を軸に据えるという視点は、不動産投資の常識を静かに問い直す。バブルに乗ることと、バブルに依存しないこと--その違いが、長期的な損益を大きく分けるという論点は、市場の変動期に改めて重みを持つ。