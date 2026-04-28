ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本史上初めて金メダルを獲得した「りくりゅう」こと、三浦璃来・木原龍一（木下グループ）組が２８日、都内で引退会見を開いた。２０１９年の結成から７年、日本フィギュア界の歴史を塗り替え続けてきた２人。ペアの次世代を担う「ゆなすみ」こと、長岡柚奈・森口澄士（木下アカデミー）組に向けて「失敗を恐れず、たくさん経験していろんなことを吸収してほしい」とエールを送った。

２０歳の長岡と２４歳の森口で組む「ゆなすみ」は今季、三浦・木原組とともにミラノ五輪に出場。結成３季目で大舞台に臨み、ペアでは初めて複数組での出場を果たした。五輪こそショートプログラム（ＳＰ）での敗退となったが、３月の世界選手権では４位と大躍進。「持っているものは、世界のトップペアと変わらない」（三浦）、「持っているものはワールドクラス」（木原）と２人が口をそろえるポテンシャルを世界に見せつけた。

木原は「彼らは近い将来、世界大会でメダルを取れる。そういった日は来る」と確信。森口にはペア歴１３年の経験を踏まえ、食事とトレーニングについて助言しているという。「とにかく食事には気をつけなさいと。自分は若かった頃は、気をつけてこなかったので。彼にはそういった失敗はしてほしくないので、早い段階から栄養士の方に相談し、食事を見直した方がいいと伝えました」。そして、ケガがちだった自身を顧みて「とにかくインナー（トレーニング）をしっかりやるように、と伝えました」と明かした。

ペアのパイオニアは第一線から退く。そして「ゆなすみ」にバトンを渡す。長岡、森口組は五輪後に「いつか、りくりゅう先輩を超えられるように」とたくましく語っていた。三浦は「あとは経験を積むだけだと、私は思っています」と期待。木原も「自分を疑わず、どんな時も自信を持って試合に臨んでほしい。絶対に彼らはメダルを取れると思うので、心から応援させていただきます」と思いを託した。