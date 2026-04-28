アサヒ飲料株式会社は、現代の若者が「ＮＯ」という選択肢に対してどのような意識を持ち、それをいかに「賢い（スマート）な行動」と捉えているかを明らかにするため、Ｚ世代の２０代男女１０００人を対象に「若者の『ＮＯ』と言えることに関する意識調査」を実施した。

調査では「とてもかっこいいと思う（４７．７％）」「ややかっこいいと思う（４１．８％）」と回答した人が８９．５％で、「ＮＯを言える」ことに対するポジティブなイメージがＺ世代に浸透していることが明らかになった。男女を比較すると、女性９３．５％、男性８５．８％となり、女性の方がよりポジティブに捉えていることも判明。周囲の空気や古い慣習に合わせるのではなく、自分にとって本当に必要なものを見極め「いらないものにはＮＯ」と自分の意志で取捨選択できる人をかっこいいと回答した。

Ｚ世代が「違和感を覚える、モヤモヤする習慣」は、「１位：匿名の言いたい放題」「２位：年齢による決めつけ」「３位：性格診断で言い訳」「４位：敷かれたレール」「５位：上辺のエントリーシート」となった。