『ポケモン』×「イッタラ」が初コラボ！ カラーストライプにピカチュウを描いたマグなど3種展開
「IITTALA（イッタラ）」は、5月1日（金）から、世界中で愛される『ポケットモンスター』の誕生30周年を記念した「イッタラ × ポケモン」コレクションを、全国のストアや公式オンラインストアで発売する。
【写真】マグもかわいい！ 「イッタラ × ポケモン」コレクション一覧
■オブジェのようなデザイン
今回発売される「イッタラ × ポケモン」は、「イッタラ」を代表するテーブルウェアシリーズの1つである“Origo（オリゴ）”とピカチュウが融合した、遊び心あふれるコレクション。
ラインナップには、ピカチュウにインスパイアされたカラーストライプにキュートなピカチュウのイラストを描いた「マグ」、「ボウル」、「プレート」の全3種類が用意される。
いずれも、日々の暮らしに溶け込む機能的なオブジェとしてデザインされており、オリゴ特有のグラフィカルなリズムと、ポケモンが持つ豊かなストーリー性が溶け合った仕上がりとなっている。
さらに、本コレクションの特別展示やフォトスポットが楽しめるポップアップが、5月1日（金）〜5月6日（水・祝）の期間、アトレ恵比寿本館 4階 フォンテーヌ広場で開催される予定だ。
【写真】マグもかわいい！ 「イッタラ × ポケモン」コレクション一覧
■オブジェのようなデザイン
今回発売される「イッタラ × ポケモン」は、「イッタラ」を代表するテーブルウェアシリーズの1つである“Origo（オリゴ）”とピカチュウが融合した、遊び心あふれるコレクション。
いずれも、日々の暮らしに溶け込む機能的なオブジェとしてデザインされており、オリゴ特有のグラフィカルなリズムと、ポケモンが持つ豊かなストーリー性が溶け合った仕上がりとなっている。
さらに、本コレクションの特別展示やフォトスポットが楽しめるポップアップが、5月1日（金）〜5月6日（水・祝）の期間、アトレ恵比寿本館 4階 フォンテーヌ広場で開催される予定だ。