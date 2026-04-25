[4.25 オランダ・エールディビジ第31節](スタディオン・フェイエノールト)

※23:30開始

<出場メンバー>

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン・ベレンロイター

DF 4 渡辺剛

DF 15 ジョーダン・ボス

DF 18 ゲルノト・トラウナー

DF 20 M. Deijl

MF 10 ルシアーノ・バレンテ

MF 23 アニス・ハジ・ムーサ

MF 24 タイス・クラーイエベルト

MF 28 ウサマ・タルガリン

MF 44 T. van den Elshout

FW 9 上田綺世

控え

GK 13 シュテファン・ベンダ

GK 39 リアム・ボシン

DF 8 ジェレマイア・シント・ジュステ

DF 26 ヒバイロ・レアト

DF 30 ジョーダン・ロトンバ

MF 79 I. Grootfaam

FW 11 ゴンサロ・ボルジェス

FW 17 キャスパー・テングステット

FW 19 ラヒーム・スターリング

FW 27 ガウスー・ディアラ

FW 32 アイメン・スリティ

監督

ロビン・ファン・ペルシー

[フローニンゲン]

先発

GK 1 E. Vaessen

DF 3 T. Blokzijl

DF 4 D. Janse

DF 5 M. Rente

DF 43 M. Peersman

MF 8 T. de Jonge

MF 10 Y. Taha

MF 14 J. Schreuders

MF 17 D. van der Werff

MF 18 T. Land

FW 26 T. van Bergen

控え

GK 13 ロヴロ スタブラー

GK 21 H. Jurjus

DF 2 W. Prins

DF 15 E. van der Laan

DF 16 T. Mercera

DF 22 S. Bouland

MF 7 T. Hernes

MF 20 M. Seuntjens

MF 44 J. Dillema

FW 9 ブリニョルフル・ウィルムソン

FW 27 Rui Mendes

FW 34 R. Metu

監督

Dick Lukkien

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります