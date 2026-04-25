フェイエノールトvsフローニンゲン スタメン発表
[4.25 オランダ・エールディビジ第31節](スタディオン・フェイエノールト)
※23:30開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン・ベレンロイター
DF 4 渡辺剛
DF 15 ジョーダン・ボス
DF 18 ゲルノト・トラウナー
DF 20 M. Deijl
MF 10 ルシアーノ・バレンテ
MF 23 アニス・ハジ・ムーサ
MF 24 タイス・クラーイエベルト
MF 28 ウサマ・タルガリン
MF 44 T. van den Elshout
FW 9 上田綺世
控え
GK 13 シュテファン・ベンダ
GK 39 リアム・ボシン
DF 8 ジェレマイア・シント・ジュステ
DF 26 ヒバイロ・レアト
DF 30 ジョーダン・ロトンバ
MF 79 I. Grootfaam
FW 11 ゴンサロ・ボルジェス
FW 17 キャスパー・テングステット
FW 19 ラヒーム・スターリング
FW 27 ガウスー・ディアラ
FW 32 アイメン・スリティ
監督
ロビン・ファン・ペルシー
[フローニンゲン]
先発
GK 1 E. Vaessen
DF 3 T. Blokzijl
DF 4 D. Janse
DF 5 M. Rente
DF 43 M. Peersman
MF 8 T. de Jonge
MF 10 Y. Taha
MF 14 J. Schreuders
MF 17 D. van der Werff
MF 18 T. Land
FW 26 T. van Bergen
控え
GK 13 ロヴロ スタブラー
GK 21 H. Jurjus
DF 2 W. Prins
DF 15 E. van der Laan
DF 16 T. Mercera
DF 22 S. Bouland
MF 7 T. Hernes
MF 20 M. Seuntjens
MF 44 J. Dillema
FW 9 ブリニョルフル・ウィルムソン
FW 27 Rui Mendes
FW 34 R. Metu
監督
Dick Lukkien
※23:30開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン・ベレンロイター
DF 4 渡辺剛
DF 15 ジョーダン・ボス
DF 18 ゲルノト・トラウナー
DF 20 M. Deijl
MF 10 ルシアーノ・バレンテ
MF 23 アニス・ハジ・ムーサ
MF 24 タイス・クラーイエベルト
MF 28 ウサマ・タルガリン
FW 9 上田綺世
控え
GK 13 シュテファン・ベンダ
GK 39 リアム・ボシン
DF 8 ジェレマイア・シント・ジュステ
DF 26 ヒバイロ・レアト
DF 30 ジョーダン・ロトンバ
MF 79 I. Grootfaam
FW 11 ゴンサロ・ボルジェス
FW 17 キャスパー・テングステット
FW 19 ラヒーム・スターリング
FW 27 ガウスー・ディアラ
FW 32 アイメン・スリティ
監督
ロビン・ファン・ペルシー
[フローニンゲン]
先発
GK 1 E. Vaessen
DF 3 T. Blokzijl
DF 4 D. Janse
DF 5 M. Rente
DF 43 M. Peersman
MF 8 T. de Jonge
MF 10 Y. Taha
MF 14 J. Schreuders
MF 17 D. van der Werff
MF 18 T. Land
FW 26 T. van Bergen
控え
GK 13 ロヴロ スタブラー
GK 21 H. Jurjus
DF 2 W. Prins
DF 15 E. van der Laan
DF 16 T. Mercera
DF 22 S. Bouland
MF 7 T. Hernes
MF 20 M. Seuntjens
MF 44 J. Dillema
FW 9 ブリニョルフル・ウィルムソン
FW 27 Rui Mendes
FW 34 R. Metu
監督
Dick Lukkien
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります