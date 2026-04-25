今日のおやつはこれに決まり！【セブンイレブン】コーヒーのお供に♡「新作スイーツ」

ほっと一息つきたい時に、コーヒーのお供にしたい【セブン-イレブン】の「新作スイーツ」をピックアップ。手頃な価格で買えるセブン-イレブンのスイーツは、頑張った日のご褒美おやつに最適と言えそう。コンビニスイーツを、実食 & レポートしているマニアがイチオシしている商品から、おすすめをご紹介するので、お買い物の参考にしてみてください。

手軽にかじって食べられるチーズケーキ

スイーツブロガーの@sujiemonさんが紹介している、「かじる紅茶チーズケーキ アッサム仕立て」。フィルムをはがして手に持ち、そのままかじって食べられる手軽さもポイント。作業の合間やちょっとした休憩時間に食べるのにぴったりです。ビスケット生地と紅茶の茶葉が香るチーズケーキで、香り、味、食感で楽しめそう。ちょっとしたすき間時間に、プチ優雅なおやつタイムを演出できるかも。

お気に入りのドリンクと一緒に

「かじる紅茶チーズケーキ アッサム仕立て」のベースの生地は、@sujiemonさんによると、「サクサク食感のビスケット生地」とのこと。クリーミーで紅茶が香るチーズケーキのボリューム感と相まって、しっかりお腹を満たしてくれそうです。コーヒーや紅茶のお供にして、リッチなおやつタイムを過ごしてみて。価格は、\302（税込）です。

お手頃価格も嬉しいシュークリーム

こちらも、サッと手軽に食べたい時に選びやすい「ほおばるしあわせ たっぷりホイップWシュー」。パキッとした水色にシュークリームが映えるパッケージを見つけたら、思わず手が伸びるという人も多そう。\199（税込）で購入できる、お手頃感も嬉しいポイント。スイーツが200円以下で買えるとなれば、ちょっぴり高いコーヒーを選んだり、もう1品プラスしたりと、いつもより少し贅沢な気分で買い物できそうです。

2種類のクリームがたっぷり

「ほおばるしあわせ たっぷりホイップWシュー」は、@sujiemonさんによると「ふんわり香ばしいシュー生地」「濃厚すぎカスタードクリーム」「優しい甘さのミルクホイップ」という構成になっているよう。断面を見るとわかるように、2種類のクリームがたっぷり詰まっていて満足度が高そうです。さらには、「コクのある味わいとスッキリな口どけ感」とのことなので、重くならずに最後までおいしく食べられそう。商品名の通り、がぶっと大きな口で、ほおばってみてはいかがでしょう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A