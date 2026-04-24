「セシリー バンセン」×「ユニクロ」が初コラボ！ フラワーやフリルの“ワンピース”など展開へ
「ユニクロ」は、5月22日（金）から、コペンハーゲン発のブランド「セシリー バンセン」と初コラボレーションした2026年春夏コレクション「UNIQLO and Cecilie Bahnsen （ユニクロ アンド セシリー バンセン）」を、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】ワンピースもすてき！ 新作コレクション一覧
■初のガールズラインも用意
今回発売される「UNIQLO and Cecilie Bahnsen」は、“Shapes of Poetry”というコンセプトのもと、「セシリー バンセン」の洗練されたデザインと温かみのあるクラフトマンシップに、「ユニクロ」ならではの着心地や素材のこだわりを融合させた春夏コレクション。
ラインナップには、アイコニックなフラワーモチーフをあしらった「グラフィックT」をはじめ、フリルがフェミニンな「フリルTワンピース」や、シャーリングを使った「シャーリングスカート」が並ぶ。
いずれも、伸縮性のある生地など、着心地の良さにもこだわった素材を採用。デザインディテールが随所に光る各アイテムは、美しいシルエットを実現させており、単品づかいでもセットアップでも楽しめる。
また、セシリー・バンセン氏が初めて手がけるというガールズラインも用意。大人とリンクコーデができるおしゃれな「フリルT」や、「フリルワンピース」、「シャーリングスコート」などがそろう。
なお、オンラインストアでは、5月8日（金）8時15分〜5月14日（木）の期間、先行予約販売を実施。フルラインナップは79店舗と「ユニクロオンラインストア」で販売され、一部商品は国内全店舗で展開予定だ。
【写真】ワンピースもすてき！ 新作コレクション一覧
■初のガールズラインも用意
今回発売される「UNIQLO and Cecilie Bahnsen」は、“Shapes of Poetry”というコンセプトのもと、「セシリー バンセン」の洗練されたデザインと温かみのあるクラフトマンシップに、「ユニクロ」ならではの着心地や素材のこだわりを融合させた春夏コレクション。
いずれも、伸縮性のある生地など、着心地の良さにもこだわった素材を採用。デザインディテールが随所に光る各アイテムは、美しいシルエットを実現させており、単品づかいでもセットアップでも楽しめる。
また、セシリー・バンセン氏が初めて手がけるというガールズラインも用意。大人とリンクコーデができるおしゃれな「フリルT」や、「フリルワンピース」、「シャーリングスコート」などがそろう。
なお、オンラインストアでは、5月8日（金）8時15分〜5月14日（木）の期間、先行予約販売を実施。フルラインナップは79店舗と「ユニクロオンラインストア」で販売され、一部商品は国内全店舗で展開予定だ。