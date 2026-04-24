過去最大規模へと進化！未来型花火エンターテインメント「STAR ISLAND 2026」がお台場で開催!!
東京湾の夜景を舞台に、花火の常識が覆る――。2026年5月23日(土)、お台場海浜公園で、未来型花火エンターテインメント「STAR ISLAND 2026」が開催される。花火・音楽・テクノロジーが融合した没入型ショーとして人気を集めてきた同イベントが、今年は“次元突破”をテーマに過去最大規模へと進化。デートにも家族のおでかけにもぴったりな一日を過ごす、未来型花火エンターテインメントとして注目を集めている。
【写真】夜空に立体的なビジュアルを描くドローンの演出もすごい！
■花火×ドローン×音楽が完全同期。映画のような1時間半
『STAR ISLAND』は、日本の伝統文化である花火を次世代に継承するため、エイベックスが2017年に立ち上げた未来型花火エンターテインメント。昔から日本人に愛されている「花火」という伝統文化と、火×音楽×テクノロジーを融合した現代の最新技術を掛け合わせた表現を追求し、これまでにシンガポールやサウジアラビアなど世界11公演を実施。累計1500万人以上を動員し、国内外で高い評価を得ている。
■映画のような物語体験と新演出で、花火は次のステージへ
最大の魅力は、単なる花火大会ではなく“物語”として楽しめる点。2026年は1時間半の脚本に沿ってショーが展開され、1万2000発の花火、800機のドローン、レーザー、重低音の音響、さらに炎のパフォーマンスまでが完全にシンクロする。まるで映画とライブが融合したような体験は、これまでの花火のイメージを大きく塗り替えるはずだ。
さらに今年は“史上最多”の新要素が登場。特に注目したいのが、東京湾の水面に浮かぶ巨大スクリーン。映像と花火が連動することで、物語の世界観がより立体的に広がる。さらに、弦楽器やピアノなどによる生アンサンブル演奏も加わり、音の臨場感が格段にアップ。海上ステージでのファイアーパフォーマンスも加わり、視覚・聴覚ともに圧倒される演出がそろう。
■開場から楽しめる、多彩なコンテンツと特別な時間
会場では、開演前から楽しめるのもポイント。フードやフォトスポット、アクティビティに加え、J-WAVEスペシャルコンテンツなども展開される予定で、開場になる16時から訪れても飽きることなく過ごせる。夕暮れから夜へと移り変わる東京湾の景色とともに、特別な一日をゆったり楽しめる構成だ。
■カップルにもファミリーにも優しい全席椅子の観覧環境
今年は観覧環境も大きく進化、全席が椅子席にリニューアルされ、より快適に鑑賞できるようになっている。さらに6歳以下は膝上鑑賞で無料となる席もあるので、小さな子ども連れでも参加しやすいのがうれしいポイント。グループ向けのテーブル席やベンチ席も用意されており、カップルの特別な夜にも、家族のおでかけにもフィットする。
花火の美しさに、音楽の高揚感、そして最先端のテクノロジーが重なり合う「STAR ISLAND 2026」。ただ“観る”だけでは終わらない、新しい夜の過ごし方を体験しに出かけてみてはいかがだろうか。
■開催概要
イベント名：STAR ISLAND 2026
開催日：2026年5月23日(土)
時間：開場16時、開演19時30分
会場：お台場海浜公園
チケット：特設サイトにて販売中
■チケット価格
STAR CHAIR：1万4000円※
STAR BENCH：4万2000円(1〜3名)※
STAR TABLE：8万8000円(1〜4名)※
CAMERA AREA：2万5000円
※未就学児(6歳以下)は追加1名まで膝上鑑賞無料
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■花火×ドローン×音楽が完全同期。映画のような1時間半
『STAR ISLAND』は、日本の伝統文化である花火を次世代に継承するため、エイベックスが2017年に立ち上げた未来型花火エンターテインメント。昔から日本人に愛されている「花火」という伝統文化と、火×音楽×テクノロジーを融合した現代の最新技術を掛け合わせた表現を追求し、これまでにシンガポールやサウジアラビアなど世界11公演を実施。累計1500万人以上を動員し、国内外で高い評価を得ている。
■映画のような物語体験と新演出で、花火は次のステージへ
最大の魅力は、単なる花火大会ではなく“物語”として楽しめる点。2026年は1時間半の脚本に沿ってショーが展開され、1万2000発の花火、800機のドローン、レーザー、重低音の音響、さらに炎のパフォーマンスまでが完全にシンクロする。まるで映画とライブが融合したような体験は、これまでの花火のイメージを大きく塗り替えるはずだ。
さらに今年は“史上最多”の新要素が登場。特に注目したいのが、東京湾の水面に浮かぶ巨大スクリーン。映像と花火が連動することで、物語の世界観がより立体的に広がる。さらに、弦楽器やピアノなどによる生アンサンブル演奏も加わり、音の臨場感が格段にアップ。海上ステージでのファイアーパフォーマンスも加わり、視覚・聴覚ともに圧倒される演出がそろう。
■開場から楽しめる、多彩なコンテンツと特別な時間
会場では、開演前から楽しめるのもポイント。フードやフォトスポット、アクティビティに加え、J-WAVEスペシャルコンテンツなども展開される予定で、開場になる16時から訪れても飽きることなく過ごせる。夕暮れから夜へと移り変わる東京湾の景色とともに、特別な一日をゆったり楽しめる構成だ。
■カップルにもファミリーにも優しい全席椅子の観覧環境
今年は観覧環境も大きく進化、全席が椅子席にリニューアルされ、より快適に鑑賞できるようになっている。さらに6歳以下は膝上鑑賞で無料となる席もあるので、小さな子ども連れでも参加しやすいのがうれしいポイント。グループ向けのテーブル席やベンチ席も用意されており、カップルの特別な夜にも、家族のおでかけにもフィットする。
花火の美しさに、音楽の高揚感、そして最先端のテクノロジーが重なり合う「STAR ISLAND 2026」。ただ“観る”だけでは終わらない、新しい夜の過ごし方を体験しに出かけてみてはいかがだろうか。
■開催概要
イベント名：STAR ISLAND 2026
開催日：2026年5月23日(土)
時間：開場16時、開演19時30分
会場：お台場海浜公園
チケット：特設サイトにて販売中
■チケット価格
STAR CHAIR：1万4000円※
STAR BENCH：4万2000円(1〜3名)※
STAR TABLE：8万8000円(1〜4名)※
CAMERA AREA：2万5000円
※未就学児(6歳以下)は追加1名まで膝上鑑賞無料
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。