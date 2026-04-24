ユニクロのリネンパンツが優秀！　長い夏を快適に過ごす大人の着回し術

4月に入り、夏日もちらほら。今年も暑くなるのが早そうな予感ですね。少しでも涼しく過ごしたい！ そんな思いから春夏に向けてユニクロのリネンパンツを購入しましたのでご紹介します。

ゲットしたのは、フランス発ブランドComptoir des Cotonniersとのコラボアイテム「リネンブレンドストレートパンツ」。今回は落ち着いたブラウンに一目惚れしました。

■タックがポイント。スタイルアップ間違いなしの程よいワイドシルエット

タック付きのワイドシルエットでスタイルよく見せてくれます。ストンと落ちるシルエットが美しく、オンオフ問わず使えるデザインです。

また、洗濯機で洗えるのもうれしいポイント。デイリーに気兼ねなく使える優秀な一本です。今回はそんなリネンパンツを使って春から秋まで楽しめる着回しコーデをご紹介します。

■春はピンクで柔らか印象コーデ

何かと出会いの多い春は、第一印象を大切にしたいですよね。淡いピンクのシアーニットと合わせて、ふんわり優しい印象のコーデに仕上げました。

話しかけやすい印象を作るにはコーデの雰囲気作りも大事。コーデの色選びで印象をコントロールするのも大人のおしゃれのポイントです。

■通勤にもおすすめ。きれいめネイビーコーデ

きちんとしたい日はネイビーを合わせると落ち着いた印象になりますよ。ベルト通しも付いているのできれいめスタイルでも使いやすいです。

■グリーンのシャツを羽織って爽やか初夏コーデ

気温が上がってきたら夏の日差し対策にもなるシャツを羽織って、見た目も涼やかに。

爽やかなグリーンにもよく合います。ブラウンはどんなカラーにもなじみやすく、着回し力の高さも魅力です。

■夏はシアーカーディガンで通勤コーデ

夏は冷房対策も気になるところ。シアーカーディガンを羽織れば、軽やかさを保ちながら温度調整もできます◎

リネン素材なので軽く、一日中快適に過ごせますよ。

■オフの日はブラックで大人女子会コーデ

女子会の日はおしゃれに気を使いますよね。そんな時はシンプルイズベスト。

ブラックで締めて大人コーデに仕上げました。シンプルだけどきちんと見えするのがポイントです。

■初秋はファーベストで優しげコーデ

少し涼しくなってきた秋口はファーのベストで優しい印象に。小物をブラウンで統一することで秋らしくシックな印象になりますよ。

■優秀パンツで長い夏のおしゃれを楽しんで

いかがでしたでしょうか。

リネンブレンドストレートパンツは3色展開で、他にオフホワイト、ブラックがあります。

どのカラーも定番で使いやすいことは間違いなしなので、お手持ちにあるとコーデの幅も広がりますよ。夏も涼しくおしゃれに過ごしましょう。

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