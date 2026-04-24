つわりのつらさを理解してくれない旦那さんっていますよね。今回は、奥さんの声を無視し続けた旦那さんのエピソードをご紹介します。

わざと高いフルーツを…

「つわりのとき、フルーツなら食べられると言ってきた妻。でもバナナやキウイなどの安いフルーツは食べられなくて、桃やメロン、マンゴーなど高いものなら食べられるなんて言ってきたんです。

それ、つわりを理由にワガママを言ってるだけじゃ……？ と、正直疑いました。『仕事の帰りに買ってきてほしい』と妻に頼まれたにもかかわらず、僕は無視して何も買わずに帰ったりしていました。

そんなある日、妻は水さえ飲めない状態になり入院することに。医師から説明を受けたとき、そんな深刻な状況だと思わず『妊娠は病気じゃないのに』と言ってしまって。医師は呆れたように『あのね、何も食べられず水も飲めなかったら人は死ぬよ？』『何で妊娠中なら大丈夫だと思えるの？』と言っていました……。正論すぎて何も言い返せず……。妊娠は病気じゃないから、具合が悪くても大丈夫だと思い込んでいました。

妻は回復したけれど、僕がフルーツを買ってこなかったこと、つわりをワガママだと言ったことを根に持っていて、離婚したいと言われています……」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2026年2月）

▽ つわりがひどいと命にかかわりますよね……。やっと見つけた食べられるものでさえ「高いからダメ」「ワガママ」なんて言われて買ってもらえなかった奥さんは、どれだけ絶望したことでしょう……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。