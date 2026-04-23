麺やスープだけでなく丼も冷やす　夏季限定「冷やかけ中華そば」発売【中華そば専門 田中そば店】

「中華そば専門 田中そば店」は、夏季限定メニューの「冷やかけ中華そば」を2026年4月25日(土)から、関東エリアと愛知県内の店舗のみで先行販売する。宮城県内の店舗は5月中旬以降に順次販売を開始する。※文中価格は全て税込

同商品は、鰹だしの旨みを引き出した澄んだスープに、喉越しの良い平打ちちぢれ麺を合わせた一杯。スープや麺だけじゃなく、丼も冷やして提供するのが特徴。暑くなる、これからの季節にぴったりの冷やしラーメンに仕上げている。

【「中華そば専門 田中そば店」とは】

「中華そば専門 田中そば店」は東京足立区にある銘店「博多長浜ラーメン 田中商店」の姉妹ブランドとして、2008年に同区に1号店がオープン。喜多方ラーメンをイメージして作られた「気軽に食べる懐かしい味のラーメン」をコンセプトに展開している。豚骨を濁らせずに炊き上げたスープと塩だれで味を整えた「中華そば」と、味噌の優しいスープにニンニクと辛味を効かせた「山形辛味噌らーめん」などのメニューが人気だ。

関東エリア、愛知エリアの24店舗にて先行販売

〈商品概要〉

商品名：冷やかけ中華そば

価格：950円（税込）

販売期間：10月頃迄

販売店舗：「中華そば専門 田中そば店」全店

※「博多長浜ラーメン 田中商店」での販売はない

※店舗によって価格が異なる場合がある

※販売終了時期は予定。今後、変更になる場合がある