「顔面国宝」名古屋発ライブアイドル逸材がグラビア初降臨！
名古屋を本拠地とするライブアイドルの名門・手羽先センセーションの松山綺利が、発売中の「週刊ヤングジャンプ」21号の巻末グラビアに登場した。
【写真】「顔面国宝」級アイドルに朝ドラ女優も 「ヤンジャン」最新号グラビアフォトギャラリー
名古屋を本拠地とするライブアイドルの名門・手羽先センセーションの松山綺利。グループは夏のフェスシーズンに向けて活発に活動中だが、顔面の圧倒的な整いっぷりはもっと世の中に知られるべきなのではないかという「週刊ヤングジャンプ」編集部により初グラビアが実現。広告クラスのバキッとしたスタジオ撮影から、柔らかい自然光ショットまでフィーチャーし期待以上のビジュの潜在能力爆発！ グラビアタイトル通り「顔面国宝」を証明する結果になった。
表紙と巻頭グラビアは、現在放送中のNHK連続テレビ小説『風、薫る』にてダブル主演を務める上坂樹里。桜が咲き誇る中の撮影では明るく等身大な姿を、そして女優・モデルとしての佇まいを感じられるカットなど、国民的俳優への道を突き進む彼女の”今”を感じられる。
始動したグラビア新企画「YJブルーム」。Vol.３には、フィクションレベルの透明感を持つ、本間里彩が登場する。
センターグラビアには、俳優・谷口彩菜が、前回の大反響を受け、早くも再登場！ 俳優業はもちろん、LINEヤフーのCM出演や、BS-TBS「町中華で飲ろうぜ」のレギュラー出演など、活躍の幅を広げている注目の存在だ。今回のグラビアでは、表現力にさらに磨きがかかった彼女の、ふとした視線や何気ない仕草を切り取り、日常の温度を感じられる世界観に仕上げた。パープルのさわやかな水着や、黒の水着で見せる大人びた表情など、ここでしか見られない多彩な魅力をたっぷり収録した。
【写真】「顔面国宝」級アイドルに朝ドラ女優も 「ヤンジャン」最新号グラビアフォトギャラリー
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