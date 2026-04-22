国より10年早い英語教育。人口増1位・流山市長が「心の見える化」までデータ連携を進める本当の理由
人口増加率6年連続1位（※）、子どもの数が団塊の世代の数を上回る千葉県流山市。その成長を支えているのは、交通や子育て支援だけではありません。
流山市は10年以上前から独自の英語教育に取り組み、さらに子どもの「心の状態」までデータで見守る仕組みを導入してきました。なぜそこまで教育に力を入れるのか。
本記事では、井崎義治市長の著書『流山市はなぜ選ばれ続けるのか』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）より一部抜粋・編集し、人口戦略の“その先”にある教育改革の取り組みを紹介します。
【図解で見る】これぞ一人勝ち。流山市の人口が「異常な右肩上がり」を見せる驚異のグラフ
なぜなら、これからの子どもたちに本当に必要な教育とは何かを考えたとき、英語教育の重要性はますます増していくと確信していたからです。
日本と世界を俯瞰的に見れば、将来的には人口が減少し続ける国内だけでなく、海外とも連携しながら仕事をする機会が、あらゆる職業分野で増えていくと予想できました。
私自身もアメリカで都市計画を学び、大学院での学びの後、アメリカでコンサルタントとして働き、永住権も取得しました。
ただ、そんな私も、中学・高校時代には英語に対して強い苦手意識がありました。
アメリカに移り住んだ後は、言語の壁に何度も苦労した記憶があります。この経験から、いわゆる「受験英語」だけではなく、実際に使える英語がいかに重要かを、身をもって感じていたのです。
英語への苦手意識を持たないこと、そして早いうちから英語を好きになって自ら学ぶ姿勢を育てることが、子どもたちの将来にとって確かなアドバンテージになるはずと考えるようになりました。
当時は、まだ英語教育の重要性は叫ばれていても、公教育で文部科学省の方針以上に英語教育を進める自治体は多くありませんでした。
人口減少で日本の市場規模が縮小していく中、流山の子どもたちには、将来、日本でも海外でも仕事ができ、人生の選択肢を広く持てるようになってほしい。
そこで最初に行ったのは、ALT（外国語指導助手）の先生たちに「英語を好きになってもらう」ための独自の教科書をつくってもらったことです。その教科書を使って、小学1年生から英語に親しむ授業を始めました。
2008年（平成20年）には、市内すべての小学校に英語活動指導員を配置しました。5、6年生の授業において、準備から実施まで教員をサポートする体制を整えたのです。
2011年（平成23年）には、すべての中学校にALTを配置し、2014年（平成26年）には小学校5、6年生向けの英語教育プログラムを開発して、中学校教育との接続が自然に行えるようになりました。
こうした取り組みを重ねた結果、2019年度には中学校3年生時点で英検3級レベルの英語力を習得する生徒の割合が、全国平均の50％を大幅に上回る69％という高い成果が出ています。
なにより「英語が好き」と答えた児童・生徒が9割を超えたことは、このプログラムの最大の成果だと考えています。
成績や出欠席、保健の記録など、いわゆる校務系のデータと、日々の学習記録やテスト結果などの学習系データが、それぞれ別のシステムに保管され、統合されていなかったのです。
その結果、子どもの状態を把握するのは担任の先生に一任されており、学校全体として子どもを見守るという体制にはなっていませんでした。
さらに近年は、子どもたちの心の問題が複雑化しています。
家庭環境の変化や、SNSなどの影響もあり、学校生活だけでは見えにくい心の不調や不安を抱えている子どもが増えてきています。そうした子どもの心の動きを、教師も学校全体でも把握できる仕組みの必要性を強く感じていました。
そこでまず、校務系と学習系のデータを一元化する仕組みを導入しました。
これによって、担任以外の教員も、生徒一人ひとりの状況を把握できるようになりました。保健室の利用記録や欠席状況、学習の傾向などが横断的に見えるようになったのです。
子どもたちは1人1台配布されているタブレット端末から、毎日1回、自分の心の状態を「晴れ」「くもり」「雨」などの天気マークで表現し、あわせて自由にコメントを入力できるようになっています。
この「心の天気」は、小学校では毎日必ず1回入力することをルールとしました。
たった一言のコメントであっても、そこに子どもの心の小さな変化や、言葉にしにくい悩みの兆しが現れることがあります。そうした声を教員が早く拾い上げることで、大きな問題に発展する前に、適切な対応を取ることができるようになります。
もちろん、すべての子どもが本音を「心の天気」で表現できるわけではありません。
なかには、言葉にできない思いや、どう伝えればよいか分からない気持ちを抱えたまま過ごす児童・生徒もいます。これで完璧な解決策ができたとは言えません。
それでも、子どもの心の動きを「見える化」する手がかりを持つことは、非常に重要なのです。
分断されていたデータを統合し、子どもの日々の心模様にも目を向けながら、学校全体で見守る体制をつくっていく。
その積み重ねが、教育の質を高め、きめ細やかな支援につながると信じて取り組んでいます。
※2016〜2021年 全国の市で1位。総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」よりこの書籍の執筆者：井崎 義治 プロフィール
千葉県流山市長。1954年東京都杉並区生まれ。立正大学地理学科卒、サンフランシスコ州立大学大学院修士課程修了（地理学専攻）。米国で地域計画、交通計画、環境アセスメントコンサルティングに従事。89年に帰国後、流山市民に。都市計画コンサルタントを経て、2003年から流山市長。現在6期目。全国市長会副会長、千葉県市長会長、健康都市連合日本支部支部長などを歴任。(文:井崎 義治)
流山市は10年以上前から独自の英語教育に取り組み、さらに子どもの「心の状態」までデータで見守る仕組みを導入してきました。なぜそこまで教育に力を入れるのか。
本記事では、井崎義治市長の著書『流山市はなぜ選ばれ続けるのか』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）より一部抜粋・編集し、人口戦略の“その先”にある教育改革の取り組みを紹介します。
国より10年早いスタート。市長がアメリカで痛感した「本当に使える英語」小学校5、6年生で英語が教科化されたのは2020年度ですが、流山市ではその10年以上前から独自の英語教育を始めていました。
なぜなら、これからの子どもたちに本当に必要な教育とは何かを考えたとき、英語教育の重要性はますます増していくと確信していたからです。
日本と世界を俯瞰的に見れば、将来的には人口が減少し続ける国内だけでなく、海外とも連携しながら仕事をする機会が、あらゆる職業分野で増えていくと予想できました。
私自身もアメリカで都市計画を学び、大学院での学びの後、アメリカでコンサルタントとして働き、永住権も取得しました。
ただ、そんな私も、中学・高校時代には英語に対して強い苦手意識がありました。
アメリカに移り住んだ後は、言語の壁に何度も苦労した記憶があります。この経験から、いわゆる「受験英語」だけではなく、実際に使える英語がいかに重要かを、身をもって感じていたのです。
英語への苦手意識を持たないこと、そして早いうちから英語を好きになって自ら学ぶ姿勢を育てることが、子どもたちの将来にとって確かなアドバンテージになるはずと考えるようになりました。
当時は、まだ英語教育の重要性は叫ばれていても、公教育で文部科学省の方針以上に英語教育を進める自治体は多くありませんでした。
「英語が好き」な生徒が9割超！ 英検3級取得率が全国平均を凌駕した理由それでも、流山市民の中には、海外駐在を経験していたり、海外と仕事をする方も多く、市議会でも英語教育の積極的な取り組みを求める声が活発でした。
人口減少で日本の市場規模が縮小していく中、流山の子どもたちには、将来、日本でも海外でも仕事ができ、人生の選択肢を広く持てるようになってほしい。
そこで最初に行ったのは、ALT（外国語指導助手）の先生たちに「英語を好きになってもらう」ための独自の教科書をつくってもらったことです。その教科書を使って、小学1年生から英語に親しむ授業を始めました。
2008年（平成20年）には、市内すべての小学校に英語活動指導員を配置しました。5、6年生の授業において、準備から実施まで教員をサポートする体制を整えたのです。
2011年（平成23年）には、すべての中学校にALTを配置し、2014年（平成26年）には小学校5、6年生向けの英語教育プログラムを開発して、中学校教育との接続が自然に行えるようになりました。
こうした取り組みを重ねた結果、2019年度には中学校3年生時点で英検3級レベルの英語力を習得する生徒の割合が、全国平均の50％を大幅に上回る69％という高い成果が出ています。
なにより「英語が好き」と答えた児童・生徒が9割を超えたことは、このプログラムの最大の成果だと考えています。
「担任任せ」では見落としてしまう。子どもの心の不調を防ぐ“データ一元化”これは流山市に限ったことではありませんが、多くの自治体で、学校における子どもの情報が一元化されていませんでした。
成績や出欠席、保健の記録など、いわゆる校務系のデータと、日々の学習記録やテスト結果などの学習系データが、それぞれ別のシステムに保管され、統合されていなかったのです。
その結果、子どもの状態を把握するのは担任の先生に一任されており、学校全体として子どもを見守るという体制にはなっていませんでした。
さらに近年は、子どもたちの心の問題が複雑化しています。
家庭環境の変化や、SNSなどの影響もあり、学校生活だけでは見えにくい心の不調や不安を抱えている子どもが増えてきています。そうした子どもの心の動きを、教師も学校全体でも把握できる仕組みの必要性を強く感じていました。
そこでまず、校務系と学習系のデータを一元化する仕組みを導入しました。
これによって、担任以外の教員も、生徒一人ひとりの状況を把握できるようになりました。保健室の利用記録や欠席状況、学習の傾向などが横断的に見えるようになったのです。
毎日タブレットで入力する「心の天気」。小さなSOSを見逃さない仕組み同時期に導入したのが、「心の天気」というシステムです。
子どもたちは1人1台配布されているタブレット端末から、毎日1回、自分の心の状態を「晴れ」「くもり」「雨」などの天気マークで表現し、あわせて自由にコメントを入力できるようになっています。
この「心の天気」は、小学校では毎日必ず1回入力することをルールとしました。
たった一言のコメントであっても、そこに子どもの心の小さな変化や、言葉にしにくい悩みの兆しが現れることがあります。そうした声を教員が早く拾い上げることで、大きな問題に発展する前に、適切な対応を取ることができるようになります。
もちろん、すべての子どもが本音を「心の天気」で表現できるわけではありません。
なかには、言葉にできない思いや、どう伝えればよいか分からない気持ちを抱えたまま過ごす児童・生徒もいます。これで完璧な解決策ができたとは言えません。
それでも、子どもの心の動きを「見える化」する手がかりを持つことは、非常に重要なのです。
分断されていたデータを統合し、子どもの日々の心模様にも目を向けながら、学校全体で見守る体制をつくっていく。
その積み重ねが、教育の質を高め、きめ細やかな支援につながると信じて取り組んでいます。
※2016〜2021年 全国の市で1位。総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」よりこの書籍の執筆者：井崎 義治 プロフィール
千葉県流山市長。1954年東京都杉並区生まれ。立正大学地理学科卒、サンフランシスコ州立大学大学院修士課程修了（地理学専攻）。米国で地域計画、交通計画、環境アセスメントコンサルティングに従事。89年に帰国後、流山市民に。都市計画コンサルタントを経て、2003年から流山市長。現在6期目。全国市長会副会長、千葉県市長会長、健康都市連合日本支部支部長などを歴任。(文:井崎 義治)