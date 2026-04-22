懐かしい映像とともにさまざまな年の「きょうの出来事」を振り返る「ニュースアーカイブス」です。今回は4月22日です。いくつか過去の4月22日のニュースを見ていきましょう。

【写真を見る】過ぎ去ったきょうを振り返る“ニュースアーカイブス” 4月22日の出来事は 総合グラウンドで発掘調査？【岡山】

41年前の1985年

まずは、今から41年前。1985年のニュースから。取り壊されているのは、当時、岡山市天神町にあった広島高等裁判所岡山支部の建物です。岡山県立美術館の建設に向けたものでした。広島高裁岡山支部と岡山東警察署、職業安定所を取り壊して、その跡地に建てられたのが現在の県立美術館です。

この年の10月28日に着工し、2年後の1987年に完成したということで、岡山県立美術館は来年で40年になります。

1990年 駐車料金は現在も…

続いては、その5年後の1990年。岡山市に「城下地下駐車場」がオープンしました。岡山県が1987年から総事業費61億円をかけて岡山市の桃太郎大通りの地下に建設を進めていたものです。

1998年 総合グラウンドで発掘調査

変わって1998年。7年後の岡山国体の主会場の候補に挙がっていた岡山市いずみ町の総合グラウンドで発掘調査が始まったニュース。発掘調査は、国体の主会場として総合グラウンド周辺の改修が可能なのかどうかを判断するためのものだったようです。総合グラウンドでの発掘調査は、前の年の11月に陸上競技場周辺の10か所でも行われました。

2回とも津島遺跡の調査のためで、検討の上、国体の主会場として使用が可能かを判断したということです。



ニュースアーカイブスでした。