ヒカル、超大物タレントが“全く面白くない”と持論「松本さん、紳助さんはおもろいけど」
ユーチューバー・ヒカル（34）が22日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。あの超大物タレントについて「全く面白くない」と持論を展開する場面があった。
実業家・桑田龍征氏、“カジサック”ことお笑いコンビ「キングコング」梶原雄太との飲み会企画。そこでヒカルは「一個ぶち込んでいいですか?」と切り出すと「俺ずっと昔から思ってたんですけど、タモリさんって全く面白くないなって。いまだに分からなくて」とまさかのぶっちゃけ。
「回すのがうまいのは分かるんですけど、面白くはないんじゃないかなって。これは主観的な話なんでね。松本さん、紳助さんはおもろいけど、タモリさん?っていう。子供の頃に見てたとき、イグアナのまねとかしてて、めっちゃ面白くないやんって」
また「爆笑を生むタイプじゃないっていうイメージがあって。嫌いとかじゃなくて、凄いのは分かるんですけど。場の空気を良くしたりとか、間を回したり、そういう能力が半端なく高いのかなとは思ったりするんですよ」としながらも「タモリさんって人をいじらないじゃないですか。僕って多分、いじる笑いが好きなんですよ。だから余計にそれが分からなかったっていう」と説明していた。