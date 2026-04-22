嵐5人がグレー基調のジャケット姿で並ぶ！櫻井翔を中心に佇む姿に「雰囲気素敵」「カッコよすぎ」の声

【写真】嵐「Doors ～勇気の軌跡～」ジャケ写【動画】嵐「Doors ～勇気の軌跡～」MV

嵐の公式Instagramが更新され、「ThrowBack ARASHI」として2017年11月8日リリースの「Doors ～勇気の軌跡～」のジャケット写真が公開された。

■嵐「Doors ～勇気の軌跡～」のジャケ写公開

「Doors ～勇気の軌跡～」は、櫻井翔主演のドラマ『先に生まれただけの僕』（日本テレビ系 ）の主題歌。様々な組織や社会、人間関係に悩みながらも、向き合い、前を向いて歩んでいくことの大切さを、ミディアムバラードに乗せて送るメッセージソングだ。

投稿された通常版のジャケット（1枚目）で、5人はグレーを基調に、起毛感のある暖かそうなジャケットコーデを披露。センターの櫻井は腕を組んで椅子に座り、4人は櫻井を囲むように佇んでいる。

2枚目は櫻井を中心に5人が横一列に並んだ集合カット。バラバラに見える衣装だが、引きで見ると統一感にあふれている。

ファンからは「雰囲気めちゃくちゃ素敵」「翔くんのソロパート大好き」「5人ともカッコよすぎ」「ニノの歌い出しかっこいいー」「名曲」などのコメントが寄せらている。

■動画：嵐「Doors ～勇気の軌跡～」MV