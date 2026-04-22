レアルがCL敗退後のホーム戦で公式戦5戦ぶり勝利！…エンバペ＆ヴィニシウスのミドル弾でアラベス撃破

決まっていればスーパーゴール⚽️



CKのこぼれを #三笘薫 が

見事なボール捌きからシュート！



チェルシー戦での

2年連続ゴールの期待がかかる⚽️



🏆 プレミアリーグ第34節

⚔️ ブライトン v チェルシー

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