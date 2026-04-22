低迷する日本競泳界の新星・大橋信（１７）＝枚方ＳＳ＝が、２１日までにスポーツ報知の単独インタビューに応じた。３月の日本選手権で、五輪２大会連続２冠の北島康介（４３）を超える史上最年少で男子平泳ぎ３冠を達成した。１００メートルで日本記録、２００メートルは自身の世界ジュニア記録を更新。大阪・四條畷学園高の３年生が、２８年ロサンゼルス五輪のメダル有力候補に躍り出た。“日本のお家芸”種目で世界記録と五輪金メダルを目指す“北島２世”が、競泳を始めた理由や世界で戦う思いなどを語った。（取材・構成＝吉村 達）

枚方ＳＳの太田伸コーチ（６０）は、０４年アテネ五輪競泳女子２００メートルバタフライ銅メダルの中西悠子らを育て、オープンウォーターで日本代表強化に携わるなど海外経験が豊富。大橋を中学１年から本格的に指導してきた。「全国大会は行けると思っていたが、（昨季＆今季の２００メートルで）世界ランキング１位にまでなるとは」と、成長に目を見張る。

枚方ＳＳは選手の個性や考えを尊重する方針。大橋の練習姿勢や研究熱心さを「頼もしい」と目を細める同コーチは、一気に強くなった時期が何度があったと振り返る。中学３年の全国大会で初めて年下の選手に負けた後、シニア選手との練習で力の差を思い知らされた後、今年２月のスペイン高地合宿などを挙げ「刺激を与えると、いい反応をしてくれるタイプ」と説明した。

金メダル取りへ「五輪の前に主要な国際大会の雰囲気を味わえるのは大きい。北島も中学時代から見ていたが、彼はシドニー（五輪１００メートル）で４位に負けてからのアテネと北京（連覇）だった」と太田氏。３２年の豪州・ブリスベン五輪まで期待できると太鼓判を押し、「信には『小柄でも世界で勝てる』ということを見せてほしい」と願った。