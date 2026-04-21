東横インの無料朝食、通称おにぎりビュッフェが話題。「朝から5個も」「理想のビジホ朝食」

泊まりの旅行や出張をする際の楽しみと言えば、宿泊先のホテルで味わう朝食。

2026年4月21日現在、大手ビジネスホテルチェーン「東横イン」で提供しているユニークな朝食スタイルが、SNSで話題になっています。

おにぎりだけでも大満足！なのに...

東横インには3つの朝食スタイルがあり、いずれかのを無料で提供しています。

定番の「ビュッフェstyle」に、食事系からデザート系まで揃う「いろいろサンドstyle」、そして今話題の、和食の代表格おにぎりがズラリと並ぶ「具おにぎりstyle」。

対象となるホテルの朝食会場には、定番の鮭、梅、ツナマヨ、たらこ、昆布、さらには変わり種のから揚げ、えびフリッター、カニカマ天ぷらなど、個性豊かな日替わりおにぎりが並びます。

和食好きにはたまらない、ちょっと珍しい朝食スタイルは、通称"おにぎりビュッフェ"という愛称も。

おにぎりだけでも豪華なラインアップですが、提供メニューはこれだけにとどまらず、味噌汁、日替わりパン、日替わりスープ、野菜スムージー、コーヒーやジュースなどのドリンクまで、これらすべてが含まれます。

Xを覗いてみると、実際の利用者から絶賛の声が多数。

「朝から5個も食べちゃった」

「手軽で満足できます」

「このために泊まるまである」

「本当に具沢山で美味しかったです」

「理想のビジホ朝食」

などの声が上がっています。

なお、ホテルごとに朝食スタイルが異なるのでご注意を。

各ホテルのホームページやホテル検索結果画面から確認してみて。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）