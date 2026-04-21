「焼肉ライク」で最大9時間の食べ放題が4/20から一部店舗で実施！ 提供店舗を拡大し、平日限定から週末も利用可能に

最大9時間ぶっ通し！ 「焼肉ライク」の食べ放題が平日だけじゃなく、休日も始動

一人焼肉のパイオニアである「焼肉ライク」が、ついに時間を気にせずお腹いっぱいになれる夢の企画を本格始動します！

4月20日より一部の15店舗にて、最大9時間滞在可能な「一人焼肉食べ放題」がスタート。

これまで平日限定だった大好評の食べ放題が、ついに週末も楽しめるようになりました（一部店舗除く）。

基本コースは2170円からで、牛ホルモンや国産ポークなどの定番肉はもちろん、煮込みハンバーグやちょい足しカレーといったサイドメニューも充実。

さらに2670円のコースなら大定番の牛カルビも食べ放題に！

13時の開始から、誰の目も気にせず自分のペースで好きな部位を心ゆくまで焼き続ける至福の時間が待っています。

※価格は全て税込価格

（以下、プレスリリースより）

【焼肉ライク】最大9時間。急がなくていい、ひとりの焼肉食べ放題。自分のペースで、無限に焼く。4月20日より一部店舗で開始。

株式会社焼肉ライク（本社：東京都港区、代表取締役：郄橋尚也）が展開する「焼肉ライク」は、新たな食べ放題「一人焼肉食べ放題」を2026年4月20日より一部店舗で開始いたします。

本企画は、2025年12月より一部店舗で提供してきた食べ放題施策をベースに、提供店舗を拡大。

さらにこれまで平日限定だった利用が、平日・週末を問わず楽しめるようになりました。

13時から最大約9時間、時間に縛られず自分のペースで楽しめます。※毎月29日の「肉の日」開催日除く

急がず、誰にも合わせず、自分のリズムで無限に焼肉を楽しめる。焼肉ライクならではの“一人焼肉”の価値を、そのまま食べ放題として提供します。

実施概要

【開始日】2026年4月20日(月)

【実施店舗】(15店舗)

▶︎毎日実施

北海道 函館漁火通り店

東京都 東久留米店

千葉県 千葉C-one店

神奈川県 平塚四之宮店/平塚北口店/海老名さがみ野店

大阪府 天満橋店

▶︎平日のみ実施

東京都 北千住店/蒲田西口店/国立店

千葉県 船橋ららぽーと前店/柏東口店

神奈川県 本厚木ミロードイースト店

岡山県. 岡山下中野店

福岡県 小倉魚町店

▶︎実施時間（時間内は無制限）

13:00〜22:00(岡山下中野店は13:00〜21:00、小倉魚町店は13:00〜21:30)

【商品】

・カルビ付き一人焼肉食べ放題：2,670円

（⽜カルビ/⽜ホルモン/豚レバー/豚ハツ/国産ポーク/鶏もも/鶏むね/ウインナー/煮込みハンバーグ/ごはん/スープ/キムチ/もやしナムル/焼き玉ねぎ/ちょい足しカレー/生玉子 )

・国産牛切り落としのみ１皿限り

・一人焼肉食べ放題：2,170円

（⽜ホルモン/豚レバー/豚ハツ/国産ポーク/鶏もも/鶏むね/ウインナー/煮込みハンバーグ/ごはん/スープ/キムチ/もやしナムル/焼き玉ねぎ/ちょい足しカレー/生玉子/

・国産牛切り落としのみ１皿限り

※仕入れ状況により変更となる場合があります)

【ご利用ルール】

・ご注文はおひとり様につき1注文・取り分け不可

・同一グループは同一コースでのご注文・初回提供後、おかわり可能

・おかわりはお皿交換制・お肉のおかわりは1回につき3皿まで・網交換は1回まで

・追加のオーダーから20分以上オーダーが入らない場合はラストオーダーとさせていただきます

焼肉ライクのこだわりのごはんも食べ放題

※価格はすべて税込です。※写真はイメージです。