『ウマ娘 ぱかライブTV』角田晃一調教師ゲスト出演！フジキセキとジャングルポケット特集
人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』の公式生配信番組「ぱかライブTV' ＃2」が、4月28日20時より放送されることが決定した。
【画像】激変した『ウマ娘 ぱかライブTV』ビジュアル
今回の放送ではGWキャンペーンや次回のガチャ更新情報などのゲーム最新情報をはじめ、『ウマ娘 プリティーダービー 7th EVENT WORLD TOUR 「THE STAGE」』の続報もお届け。
さらに、今回の「ぱか'トーク！」ではフジキセキ号とジャングルポケット号について特集。調教師の角田晃一を招き、貴重なトークを展開する。
『ウマ娘』は、スペシャルウィークやサイレンススズカ、トウカイテイオーなど実在する競走馬をモチーフにキャラクター化し、ゲーム、漫画、アニメなど幅広い展開で人気を博すクロスメディアコンテンツ。
アニメ第1期が2018年4月〜6月、第2期が2021年1月〜3月、第3期が2023年10月〜12月に放送。2021年2月にゲームがサービス開始となり、2024年5月にシリーズ初の劇場版が公開。アニメ『シンデレラグレイ』第1クールが2025年4月〜6月、第2クールが10月〜12月に放送された。
■出走者
【MC】松井恵理子（フジキセキ役）、鈴木みのり（アグネスデジタル役）、藤本侑里（ジャングルポケット役）、篠田みなみ（タップダンスシチー役）、吉岡茉祐（ドリームジャーニー役）、海弓シュリ（フォーエバーヤング役）、嶋野花（ヴィクトワールピサ役）、【ゲスト】角田晃一（調教師）
【画像】激変した『ウマ娘 ぱかライブTV』ビジュアル
今回の放送ではGWキャンペーンや次回のガチャ更新情報などのゲーム最新情報をはじめ、『ウマ娘 プリティーダービー 7th EVENT WORLD TOUR 「THE STAGE」』の続報もお届け。
さらに、今回の「ぱか'トーク！」ではフジキセキ号とジャングルポケット号について特集。調教師の角田晃一を招き、貴重なトークを展開する。
アニメ第1期が2018年4月〜6月、第2期が2021年1月〜3月、第3期が2023年10月〜12月に放送。2021年2月にゲームがサービス開始となり、2024年5月にシリーズ初の劇場版が公開。アニメ『シンデレラグレイ』第1クールが2025年4月〜6月、第2クールが10月〜12月に放送された。
■出走者
【MC】松井恵理子（フジキセキ役）、鈴木みのり（アグネスデジタル役）、藤本侑里（ジャングルポケット役）、篠田みなみ（タップダンスシチー役）、吉岡茉祐（ドリームジャーニー役）、海弓シュリ（フォーエバーヤング役）、嶋野花（ヴィクトワールピサ役）、【ゲスト】角田晃一（調教師）
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