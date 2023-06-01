クリスタル・パレスvsウエスト・ハム スタメン発表
[4.20 プレミアリーグ第33節](シェルハースト パーク)
※28:00開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 23 ジェイディー・カンボ
DF 26 クリス・リチャーズ
MF 2 ダニエル・ムニョス
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 10 ジェレミ・ピノ
MF 11 ブレナン・ジョンソン
MF 19 ウィル・ヒューズ
FW 22 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
控え
GK 44 ワルテル・ベニテス
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 24 ボルナ・ソサ
DF 34 チャディ・リアド
MF 18 鎌田大地
MF 55 ジャスティン・デベニー
MF 59 リオ・カルディネス
FW 7 イスマイラ・サール
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
監督
オリバー・グラスナー
[ウエスト・ハム]
先発
GK 1 マッズ・ハーマンセン
DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
DF 4 アクセル・ディサシ
DF 12 エル・ハッジ・マリック・ディウフ
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
MF 7 クリセンシオ・サマーフィル
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 19 パブロ
MF 20 ジャロッド・ボーウェン
MF 28 トマーシュ・ソウチェク
FW 11 バレンティン・カステジャノス
控え
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 25 ジャン・クレール・トディボ
DF 29 アーロン・ワン・ビサカ
DF 30 オリバー・スカールズ
MF 27 スングトゥ・マガサ
MF 32 フレディ・ポッツ
MF 55 モハマドゥ・カンテ
FW 9 カラム・ウィルソン
FW 17 アダマ・トラオレ
監督
ヌーノ・エスピーリト・サント
※28:00開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 23 ジェイディー・カンボ
DF 26 クリス・リチャーズ
MF 2 ダニエル・ムニョス
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 10 ジェレミ・ピノ
MF 11 ブレナン・ジョンソン
MF 19 ウィル・ヒューズ
控え
GK 44 ワルテル・ベニテス
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 24 ボルナ・ソサ
DF 34 チャディ・リアド
MF 18 鎌田大地
MF 55 ジャスティン・デベニー
MF 59 リオ・カルディネス
FW 7 イスマイラ・サール
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
監督
オリバー・グラスナー
[ウエスト・ハム]
先発
GK 1 マッズ・ハーマンセン
DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
DF 4 アクセル・ディサシ
DF 12 エル・ハッジ・マリック・ディウフ
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
MF 7 クリセンシオ・サマーフィル
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 19 パブロ
MF 20 ジャロッド・ボーウェン
MF 28 トマーシュ・ソウチェク
FW 11 バレンティン・カステジャノス
控え
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 25 ジャン・クレール・トディボ
DF 29 アーロン・ワン・ビサカ
DF 30 オリバー・スカールズ
MF 27 スングトゥ・マガサ
MF 32 フレディ・ポッツ
MF 55 モハマドゥ・カンテ
FW 9 カラム・ウィルソン
FW 17 アダマ・トラオレ
監督
ヌーノ・エスピーリト・サント
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります