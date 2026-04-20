【2026GW】「家で何する？」を解決！最大12連休のおうち時間を充実させるおすすめの過ごし方ガイド
2026年のゴールデンウィークは最大12連休！おでかけやレジャーを楽しむ人はもちろん、家でゆっくり過ごすという人もいるはず。本記事では、時間があるゴールデンウィークこそ取り組みたい、おうち時間を充実させるおすすめの過ごし方をウォーカープラス編集部が紹介。
【写真】2026年のGWはいつからいつまで？
■そもそも2026年のGWはいつからいつまで？
今年のゴールデンウィークは4月29日(水・祝)からスタート。そこから30日(木)、5月1日(金)の平日をはさみ、5月2日(土)、3日(日・祝)の「憲法記念日」、4日(月・祝)の「みどりの日」、5日(火・祝)の「こどもの日」、そして6日(水・振休)の振替休日と休日が続く。7日(木)、8日(金)の平日を休めば9日(土)、10日(日)を合わせて最大12連休となる。4月27日(月)、28日(火)も休めるという人は25日(土)・26日(日)もつながるので、なんと16連休に！
■DIYや大掃除を！GWにおすすめしたいおうちでの過ごし方
1年の中でもなかなかない大型連休だからこそ、時間を忘れて取り組めるDIYや、子どもから大人まで性別問わず大流行している“シール”を実際に作ってみては。さらに、平日や週末にはあまり気乗りしない大掃除や、庭や観葉植物の手入れもこの時期に取り組んでおきたい。ちなみに、4〜5月は観葉植物の植え替えの時季としても最適と言われている。ゴールデンウィークのうちに家をピカピカにしておけば、連休明けの忙しない日々も快適に過ごせるはずだ。
■ジムやピラティス、学習アプリでレベルアップ！GWにおすすめしたい“自分磨き”
年末年始からゴールデンウィークにかけてはイベントごとが多く、「暴飲暴食が続いて体が重たくなった…」という人も多いはず。連休中の空いた時間にトレーニングやランニングをして、気分転換しながら体をリセットしてみては。また、「体を整えたいけど、激しい運動は苦手」という人にはヨガやピラティスがおすすめ。さらに、まとまった休みは、日ごろ忙しくてあと回しになっていた学習の時間を確保する絶好のチャンスともいえる。英語学習に腰を据えて取り組んだり、eラーニングを活用してコミュニケーション術や生成AIの活用術を学んだりと、スキルアップに挑戦するのもよいだろう。
■GWはおうちで映画鑑賞を！おすすめの「自宅映画館計画」アイテム
自宅でゆっくり過ごせるこのタイミングに、部屋をまるで映画館のように作り上げ、思いきり映画を満喫するのはいかがだろうか。映像・音ともに大迫力で体感できる最新のホームシアターシステムを導入したり、まずは第1歩としてプロジェクターを購入したり。あるいは、手持ちのテレビを活用しつつ、とことんくつろげるイスやソファにこだわってみるなど、自分好みの「自宅映画館計画」を進めてみてほしい。
ほかにも、ウォーカープラスの「GW特集」にはおすすめのおでかけスポットやイベント情報など、ゴールデンウィークを楽しむためのコンテンツが盛りだくさん！ぜひチェックしてみて。
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【写真】2026年のGWはいつからいつまで？
■そもそも2026年のGWはいつからいつまで？
今年のゴールデンウィークは4月29日(水・祝)からスタート。そこから30日(木)、5月1日(金)の平日をはさみ、5月2日(土)、3日(日・祝)の「憲法記念日」、4日(月・祝)の「みどりの日」、5日(火・祝)の「こどもの日」、そして6日(水・振休)の振替休日と休日が続く。7日(木)、8日(金)の平日を休めば9日(土)、10日(日)を合わせて最大12連休となる。4月27日(月)、28日(火)も休めるという人は25日(土)・26日(日)もつながるので、なんと16連休に！
■DIYや大掃除を！GWにおすすめしたいおうちでの過ごし方
1年の中でもなかなかない大型連休だからこそ、時間を忘れて取り組めるDIYや、子どもから大人まで性別問わず大流行している“シール”を実際に作ってみては。さらに、平日や週末にはあまり気乗りしない大掃除や、庭や観葉植物の手入れもこの時期に取り組んでおきたい。ちなみに、4〜5月は観葉植物の植え替えの時季としても最適と言われている。ゴールデンウィークのうちに家をピカピカにしておけば、連休明けの忙しない日々も快適に過ごせるはずだ。
■ジムやピラティス、学習アプリでレベルアップ！GWにおすすめしたい“自分磨き”
年末年始からゴールデンウィークにかけてはイベントごとが多く、「暴飲暴食が続いて体が重たくなった…」という人も多いはず。連休中の空いた時間にトレーニングやランニングをして、気分転換しながら体をリセットしてみては。また、「体を整えたいけど、激しい運動は苦手」という人にはヨガやピラティスがおすすめ。さらに、まとまった休みは、日ごろ忙しくてあと回しになっていた学習の時間を確保する絶好のチャンスともいえる。英語学習に腰を据えて取り組んだり、eラーニングを活用してコミュニケーション術や生成AIの活用術を学んだりと、スキルアップに挑戦するのもよいだろう。
■GWはおうちで映画鑑賞を！おすすめの「自宅映画館計画」アイテム
自宅でゆっくり過ごせるこのタイミングに、部屋をまるで映画館のように作り上げ、思いきり映画を満喫するのはいかがだろうか。映像・音ともに大迫力で体感できる最新のホームシアターシステムを導入したり、まずは第1歩としてプロジェクターを購入したり。あるいは、手持ちのテレビを活用しつつ、とことんくつろげるイスやソファにこだわってみるなど、自分好みの「自宅映画館計画」を進めてみてほしい。
ほかにも、ウォーカープラスの「GW特集」にはおすすめのおでかけスポットやイベント情報など、ゴールデンウィークを楽しむためのコンテンツが盛りだくさん！ぜひチェックしてみて。
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