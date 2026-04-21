吉野家の「牛焼肉丼」はキムチトッピングこそ至高！高須幹弥が「違う美味しさ」と絶賛したカリカリ玉ねぎ
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高須幹弥氏が「吉野家の新商品『焼き牛丼』ガチreviewします！」を公開した。美容外科医としての顔も持つ同氏が、吉野家の新商品「牛焼肉丼」を実食し、従来の牛丼との味の違いや、独自のトッピング哲学を交えながら、その魅力を余すところなく伝えている。
冒頭、吉野家の店舗を訪れた高須氏は、タッチパネルで新商品の「牛焼肉丼」の並盛を注文。デリバリーではなく店舗を訪れた理由について、「デリバリーでは新商品がなかったため」と語った。さらに、とん汁、半熟玉子、キムチを追加し、自分好みの定食スタイルを完成させる。「半熟玉子の方がタンパク質の吸収がいいんで、僕生玉子よりも半熟玉子派」と、医師ならではの視点を披露しつつ、丼に玉子を落として実食を開始した。
肉を一口頬張ると、「これなかなか美味しいですね」と満足げな表情を浮かべる。「焼肉のタレがしっかり染み込んでいて、普通の牛丼より味が濃い」と評価し、従来の煮込まれた牛丼とは「違う美味しさ」があると語った。また、具材の玉ねぎについても言及。従来の柔らかく煮込まれた食感とは異なり、大きくカットされて「カリカリしている」と、焼肉ならではの香ばしい仕上がりを絶賛した。
さらに高須氏は、トッピングとの相性も検証。「焼肉牛丼はキムチの方がお新香より合うんじゃないかな」と、定番の紅生姜やお新香よりもキムチを推奨した。また、鉄板で提供され熱々の状態が続く「牛鉄板焼肉定食」にも触れ、自身のような猫舌の人には、適度に冷ましながら食べられる丼スタイルを選ぶのが正解だと分析した。
動画の終盤では、吉野家の豊富なメニュー展開に感心しつつ、長年の「吉野家愛」を熱弁して締めくくられた。王道の牛丼だけでなく、濃い味付けと香ばしさが魅力の「牛焼肉丼」という新たな選択肢は、次に店舗を訪れる際の頼もしい候補となるはずだ。
冒頭、吉野家の店舗を訪れた高須氏は、タッチパネルで新商品の「牛焼肉丼」の並盛を注文。デリバリーではなく店舗を訪れた理由について、「デリバリーでは新商品がなかったため」と語った。さらに、とん汁、半熟玉子、キムチを追加し、自分好みの定食スタイルを完成させる。「半熟玉子の方がタンパク質の吸収がいいんで、僕生玉子よりも半熟玉子派」と、医師ならではの視点を披露しつつ、丼に玉子を落として実食を開始した。
肉を一口頬張ると、「これなかなか美味しいですね」と満足げな表情を浮かべる。「焼肉のタレがしっかり染み込んでいて、普通の牛丼より味が濃い」と評価し、従来の煮込まれた牛丼とは「違う美味しさ」があると語った。また、具材の玉ねぎについても言及。従来の柔らかく煮込まれた食感とは異なり、大きくカットされて「カリカリしている」と、焼肉ならではの香ばしい仕上がりを絶賛した。
さらに高須氏は、トッピングとの相性も検証。「焼肉牛丼はキムチの方がお新香より合うんじゃないかな」と、定番の紅生姜やお新香よりもキムチを推奨した。また、鉄板で提供され熱々の状態が続く「牛鉄板焼肉定食」にも触れ、自身のような猫舌の人には、適度に冷ましながら食べられる丼スタイルを選ぶのが正解だと分析した。
動画の終盤では、吉野家の豊富なメニュー展開に感心しつつ、長年の「吉野家愛」を熱弁して締めくくられた。王道の牛丼だけでなく、濃い味付けと香ばしさが魅力の「牛焼肉丼」という新たな選択肢は、次に店舗を訪れる際の頼もしい候補となるはずだ。
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