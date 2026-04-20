女優のソン・イェジンが、3歳の息子が撮った夫ヒョンビンとのカップル写真を公開して話題になっている。

ソン・イェジンは19日、「だんだん構図を考えて写真を撮ってくれる息子」というコメントと共に2枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ソン・イェジンとヒョンビンの仲睦まじいツーショットが収められている。写真の中の2人はカフェを訪れて団らんのひとときを過ごしている様子で、ステッカーや帽子などで顔を隠しているものの、温かい善男善女の雰囲気が伝わってくる。

驚く点は、2022年生まれで3歳になる夫婦の息子ウジンくんがこの写真を撮影したということだ。ソン・イェジンは「もちろん床のほうが多く写る時も、ピントが合わない時もあるけれど、これくらいなら芸術作品ではないかと思う。感動する母親の気持ち」と綴り、息子の成長に対する幸せを伝えた。

一方、ソン・イェジンとヒョンビンは2022年に結婚し、一男を設けている。2人は1982年生まれの同い年で、映画『ザ・ネゴシエーション』、ドラマ『愛の不時着』などで共演し、恋人関係を経て夫婦となった。