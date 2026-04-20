Uberが車椅子対応のタクシー配車サービス「Uber Assist」を開始
Uber Japanは4月15日、東京23区と武蔵野市、三鷹市にて車椅子のまま乗車可能なタクシー車両を指定して配車できるサービス「Uber Assist(ウーバー・アシスト)」の提供を開始した。
Uber Assist(ウーバー・アシスト)
同サービスは、アプリ上で「車椅子タクシー」を選択するだけで、予約なしに利用ができる。スロープ搭載車両と研修を受けたドライバーが担当する。料金は通常のメーター運賃と同様で、追加負担の必要はないとこと。
視認性を高めた「シンプルモード」を合わせて活用することで、シニア世代でもUberアプリから容易に車両指定および乗降場所を設定できる。「Uberシニア」でアカウント連携することで、代理配車も可能。遠方に住む家族もリアルタイムで現在地確認もできる。
同社は今後も提携事業者を増やし、提供エリアを順次拡大していく予定とのこと。
Uber Assist(ウーバー・アシスト)
同サービスは、アプリ上で「車椅子タクシー」を選択するだけで、予約なしに利用ができる。スロープ搭載車両と研修を受けたドライバーが担当する。料金は通常のメーター運賃と同様で、追加負担の必要はないとこと。
視認性を高めた「シンプルモード」を合わせて活用することで、シニア世代でもUberアプリから容易に車両指定および乗降場所を設定できる。「Uberシニア」でアカウント連携することで、代理配車も可能。遠方に住む家族もリアルタイムで現在地確認もできる。
同社は今後も提携事業者を増やし、提供エリアを順次拡大していく予定とのこと。